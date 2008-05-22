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Венди и Люси Венди и Люси
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Wendy and Lucy

Венди и Люси, 2008

2008 / США
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Венди, одинокая девушка из Индианы, решает полностью изменить свою жизнь и, понимая, что ничто не держит ее в родных местах, собирает вещи и отправляется в штат Аляска, где она собирается устроиться работать на рыбоконсервный завод. В пути Венди сопровождает дворняжка Люси, гордо восседающая на переднем сиденье. По дороге на Север Венди останавливается переночевать в маленьком провинциальном городке в штате Орегон, не подозревая, что ей и Люси придется здесь задержаться. На следующий день не завелась машина — и это было только началом ее неприятностей. Дожидаясь открытия единственной в городе автомастерской, Венди решает раздобыть еды для Люси и пытается стащить ее из магазина, но в результате попадает в тюрьму. Заплатив залог, героиня спешит туда, где она оставила Люси, но Люси там нет...

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 22 мая 2008
Премьера в мире 22 мая 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $200 000
Режиссер
Келли Райхардт
Келли Райхардт
В ролях
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Джон Робинсон
Уилл Олдэм
Мишель Уорти
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Венди и Люси 3 постера
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