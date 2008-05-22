Венди и Люси, 2008

Венди, одинокая девушка из Индианы, решает полностью изменить свою жизнь и, понимая, что ничто не держит ее в родных местах, собирает вещи и отправляется в штат Аляска, где она собирается устроиться работать на рыбоконсервный завод. В пути Венди сопровождает дворняжка Люси, гордо восседающая на переднем сиденье. По дороге на Север Венди останавливается переночевать в маленьком провинциальном городке в штате Орегон, не подозревая, что ей и Люси придется здесь задержаться. На следующий день не завелась машина — и это было только началом ее неприятностей. Дожидаясь открытия единственной в городе автомастерской, Венди решает раздобыть еды для Люси и пытается стащить ее из магазина, но в результате попадает в тюрьму. Заплатив залог, героиня спешит туда, где она оставила Люси, но Люси там нет...