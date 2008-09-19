Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Добро пожаловать в Лэйквью Добро пожаловать в Лэйквью
Киноафиша Фильмы Добро пожаловать в Лэйквью
Lakeview Terrace

Добро пожаловать в Лэйквью, 2008

2008 / США
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Молодая симпатичная пара переезжает в свой новый дом. Они даже не догадываются, что их тихая семейная жизнь попадет под пристальное внимание новых соседей.
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 23 октября 2008
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 19 сентября 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик WDSSPR
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Нил ЛаБут
Нил ЛаБут
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Майкл Лэндис
Майкл Лэндис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Добро пожаловать в Лэйквью
Разумное сомнение
Разумное сомнение (2014)
6.181818
Встреча со злом
Встреча со злом (2011)
5.714286
Одержимость
Одержимость (2009)
6.0833335
Блюзмены
Блюзмены (2008)
6.9333334
Чистильщик
Чистильщик (2007)
7.6
Идеальный незнакомец
Идеальный незнакомец (2007)
7
Стон черной змеи
Стон черной змеи (2006)
8.7
Обратная сторона правды
Обратная сторона правды (2006)
5.1
Ночной рейс
Ночной рейс (2005)
6.75
Тот самый человек
Тот самый человек (2005)
5.6
В чужом ряду
В чужом ряду (2002)
7.928571
Обещание
Обещание (2001)
6.818182
Постер фильма Добро пожаловать в Лэйквью 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Добро пожаловать в Лэйквью
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше