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Добро пожаловать в Лэйквью
Lakeview Terrace
Добро пожаловать в Лэйквью, 2008
2008 / США
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6.7
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
драма
триллер
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О фильме
Молодая симпатичная пара переезжает в свой новый дом. Они даже не догадываются, что их тихая семейная жизнь попадет под пристальное внимание новых соседей.
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6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2008
Премьера в России
23 октября 2008
Премьера онлайн
1 июня 2022
Премьера в мире
19 сентября 2008
Возраст
18+
MPAA
PG-13
Прокатчик
WDSSPR
Бюджет
$20 000 000
Режиссер
Нил ЛаБут
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Патрик Уилсон
Керри Вашингтон
Джей Эрнандес
Майкл Лэндис
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
Добро пожаловать в Лэйквью
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