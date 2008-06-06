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Пассажирка

Passazhirka 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия. Из Сан-Франциско в Гонконг отправляется русский клипер “Смелый”. По воле случая на борту оказывается молодая вдова, аристократка Вера Сергеевна Кларк, она возвращается на родину в компании своей горничной Аннушки. Разумеется, появление столь прекрасной особы сказывается на атмосфере сугубо мужского коллектива - каждый из офицеров и матросов старается угодить Вере Сергеевне и удостоиться благодарного взгляда, улыбки, жеста… Мичман Цветков по-настоящему влюбляется в пассажирку, а она, играя чувствами юноши, заходит чересчур далеко.

  • В основу сюжета лег одноименный рассказ русского писателя-мариниста Константина Станюковича. 
  • В роли клипера “Смелого” в кадре появился четырехмачтовый барк “Крузенштерн”. Специально для съемок судно было покрыто деревом, а на борту появились настоящие пушки. По словам режиссера Станислава Говорухина, капитан барка, увидев эту красоту, даже не решался подняться на палубу.
  • Станислав Говорухин предложил Виктору Сухорукову любую роль на выбор. Актер остановил свой выбор на капитане “Смелого” Петре Никитиче. Почему именно этот образ? “Потому что капитан один”, - пояснил Сухоруков в интервью.

1882 год. Русское военное судно «Смелый» идет из Сан-Франциско в Гонконг. По просьбе российского консула судно берет на борт пассажирку русского происхождения. Несмотря на то, что согласно известному поверию моряков «женщина на корабле – к беде», пассажирку принимают на борту с неожиданным радушием, а капитан даже уступает ей свою каюту. Плавание действительно оказалось не простым. Красота пассажирки не оставила равнодушным ни одного офицера на судне и привело к серьезной ссоре …

Пассажирка - трейлер
Пассажирка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 6 июня 2008
Дата выхода
6 июня 2008 Россия Централ Партнершип 16+
5 ноября 2009 Беларусь
5 ноября 2009 Казахстан
11 ноября 2008 США
5 ноября 2009 Украина
Сборы в мире $188 755
Производство Вертикаль
Другие названия
Passazhirka, Pasazerka, Passenger, Reisijanna, Пассажирка
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Анна Горшкова
Анна Горшкова
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Марат Башаров
Марат Башаров
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
5.4 IMDb
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Пассажирка

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Пассажирка - трейлер
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