Действие фильма разворачивается в конце XIX столетия. Из Сан-Франциско в Гонконг отправляется русский клипер “Смелый”. По воле случая на борту оказывается молодая вдова, аристократка Вера Сергеевна Кларк, она возвращается на родину в компании своей горничной Аннушки. Разумеется, появление столь прекрасной особы сказывается на атмосфере сугубо мужского коллектива - каждый из офицеров и матросов старается угодить Вере Сергеевне и удостоиться благодарного взгляда, улыбки, жеста… Мичман Цветков по-настоящему влюбляется в пассажирку, а она, играя чувствами юноши, заходит чересчур далеко.
1882 год. Русское военное судно «Смелый» идет из Сан-Франциско в Гонконг. По просьбе российского консула судно берет на борт пассажирку русского происхождения. Несмотря на то, что согласно известному поверию моряков «женщина на корабле – к беде», пассажирку принимают на борту с неожиданным радушием, а капитан даже уступает ей свою каюту. Плавание действительно оказалось не простым. Красота пассажирки не оставила равнодушным ни одного офицера на судне и привело к серьезной ссоре …
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