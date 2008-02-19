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Полупрофи, 2008

2008 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

В середине 70-х Национальная баскетбольная ассоциация не оставила никаких шансов Американской баскетбольной ассоциации, и последнюю было решено упразднить. Лишь четыре лучшие команды доживающей последние деньки АБА имели возможность войти в НБА, и «Флинт Тропикс» — уж точно не из их числа. Однако владелец худшей команды лиги (а также ее играющий тренер) Джеки Мун не теряет надежды: он планирует довести свою команду с последнего места в турнирной таблице до четвертого, дающего пропуск в НБА. Воплощая в жизнь свой авантюрный, если не сказать безумный, план, Мун заручается поддержкой вышедшей в тираж звезды и пытается вдохновить свою команду на величайший подвиг в ее истории.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 февраля 2008
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 19 февраля 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Режиссер
Кент Альтерман
В ролях
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Мора Тирни
Мора Тирни
Энди Рихтер
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полупрофи 2 постера
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саундтрек фильма Полупрофи
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