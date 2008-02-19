Полупрофи, 2008

В середине 70-х Национальная баскетбольная ассоциация не оставила никаких шансов Американской баскетбольной ассоциации, и последнюю было решено упразднить. Лишь четыре лучшие команды доживающей последние деньки АБА имели возможность войти в НБА, и «Флинт Тропикс» — уж точно не из их числа. Однако владелец худшей команды лиги (а также ее играющий тренер) Джеки Мун не теряет надежды: он планирует довести свою команду с последнего места в турнирной таблице до четвертого, дающего пропуск в НБА. Воплощая в жизнь свой авантюрный, если не сказать безумный, план, Мун заручается поддержкой вышедшей в тираж звезды и пытается вдохновить свою команду на величайший подвиг в ее истории.