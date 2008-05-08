Еще вчера, 1991

Фильм-ностальгия, мудрая, берущая за душу романтичная история, рассказанная самой героиней Таэко, в которой переплетается ее настоящая жизнь одинокой девушки двадцати семи лет и воспоминания о детстве, далекого 1966 года. Как только Таэко отправляется в отпуск, воспоминания школьных лет одолевают ее. Оглядываясь назад, она понимает, что была слишком занята, махая своими крыльями, как бабочка, упустившая момент становления куколкой и забыла, кто она на самом деле... Без прошлого нет будущего, расставляя свои воспоминания по полочкам, Таэко старается вынести правильное решение о том, как ей дальше строить свою жизнь и понять, что для нее главное... Что выберет юная девушка, карьеру и одиночество, любовь и семью? Возможно ли совместить эти вещи и что есть счастье в жизни?