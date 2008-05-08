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Omohide poro poro / Only Yesterday

Еще вчера, 1991

1991 / Япония
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Таэко Окадзима 27 лет, он она до сих пор не замужем, всю жизнь прожила в Токио и теперь работает в местной компании. Она решает навестить семью зятя своей старшей сестры в сельской местности, чтобы помочь со сбором урожая и уйти от городской жизни. На станции прибытия Таэко с удивлением обнаруживает, что троюродный брат ее зятя, Тошио, которого она почти не знает, приехал ее забрать. Во время своего пребывания в деревне героиня обнаруживает, что испытывает все большую ностальгию по своему детству, одновременно борясь со взрослыми проблемами карьеры и любви.

  • Компания Disney приобрела права на распространение мультфильма в США, но позже  Дисней решил, что не будет выпускать его в США из-за упоминания о менструации. Тогда права на распространение приобрела студия Universal Pictures, что сделало его первым фильмом Ghibli, дублированным Universal Pictures на английский язык.
  • Фильм основан на серии манги о маленькой девочке. Сцены в фильме, изображающие Таэко во взрослой жизни, были созданы режиссером Исао Такахатой. Сцены взрослой жизни придали фильму сюжет и объединили эпизоды манги как воспоминания Таэко. 
  • В финальной сцене стрелка, которую дети держат над головами Таэко и Тошино, – это «Ай Ай Гаса», Зонтик Любви. Это японский эквивалент западного сердца Валентина.

Фильм-ностальгия, мудрая, берущая за душу романтичная история, рассказанная самой героиней Таэко, в которой переплетается ее настоящая жизнь одинокой девушки двадцати семи лет и воспоминания о детстве, далекого 1966 года. Как только Таэко отправляется в отпуск, воспоминания школьных лет одолевают ее. Оглядываясь назад, она понимает, что была слишком занята, махая своими крыльями, как бабочка, упустившая момент становления куколкой и забыла, кто она на самом деле... Без прошлого нет будущего, расставляя свои воспоминания по полочкам, Таэко старается вынести правильное решение о том, как ей дальше строить свою жизнь и понять, что для нее главное... Что выберет юная девушка, карьеру и одиночество, любовь и семью? Возможно ли совместить эти вещи и что есть счастье в жизни?

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 8 мая 2008
Премьера онлайн 1 августа 2019
Премьера в мире 20 июля 1991
Возраст 12+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Исао Такахата
В ролях
Мики Имай
Тосиро Янагиба
Ёко Хонна
Маюми Иидзука
Масахиро Ито
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Еще вчера 2 постера
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