Джинсы-талисман 2, 2008

Продолжение истории о четырех подругах детства, которых разметала в разные стороны судьба-злодейка и только пара джинсов из секонд-хэнда, которая идеально подходит каждой из них и передается из рук в руки, их талисман, не дает им забыть о своей дружбе. Прошло три года. Из 16-ти летних девчушек получились 19-ти летние красотки. Первый год в колледже. И первые летние каникулы. Они любят и ссорятся, открывают в себе страхи и таланты, исследуют запасы своей любви и понимают, что все это возможно, но у них есть еще и бесконечная сила дружбы.

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