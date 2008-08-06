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Джинсы-талисман 2 Джинсы-талисман 2
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The Sisterhood of the Traveling Pants 2

Джинсы-талисман 2, 2008

2008 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Продолжение истории о четырех подругах детства, которых разметала в разные стороны судьба-злодейка и только пара джинсов из секонд-хэнда, которая идеально подходит каждой из них и передается из рук в руки, их талисман, не дает им забыть о своей дружбе. Прошло три года. Из 16-ти летних девчушек получились 19-ти летние красотки. Первый год в колледже. И первые летние каникулы. Они любят и ссорятся, открывают в себе страхи и таланты, исследуют запасы своей любви и понимают, что все это возможно, но у них есть еще и бесконечная сила дружбы.
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 августа 2008
Премьера в мире 6 августа 2008
Возраст 16+
Режиссер
Санаа Хамри
Санаа Хамри
В ролях
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Америка Феррера
Америка Феррера
Том Уисдом
Виктор Слизак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Джинсы-талисман 2 2 постера
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саундтрек фильма Джинсы-талисман 2
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