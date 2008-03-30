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Прощай, 2008

2008 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Это история о парне по имени Марк, который внезапно умирает, и после него остаются на свете два человека — Джефф, его лучший друг, и Андреа, итальянец, с которым Марк поддерживал переписку по электронной почте. Когда Джефф сообщает Андреа о том, что их друг умер, Андреа шокирован, он выражает свои соболезнования Джеффу, и уже они двое — Джефф и Андреа — начинают переписку между собой, связанные общим горем. Они говорят обо всем: о работе, о доме, о жизни, но больше всего они говорят о Марке. Так их жизни соприкасаются, и из горя и сочувствия вырастает история любви двух мужчин.

6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 марта 2008
Премьера в мире 30 марта 2008
Возраст 16+
Режиссер
Йен Тан
В ролях
Адам Нил Смит
Алессандро Кальца
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощай 2 постера
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