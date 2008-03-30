Прощай, 2008

Это история о парне по имени Марк, который внезапно умирает, и после него остаются на свете два человека — Джефф, его лучший друг, и Андреа, итальянец, с которым Марк поддерживал переписку по электронной почте. Когда Джефф сообщает Андреа о том, что их друг умер, Андреа шокирован, он выражает свои соболезнования Джеффу, и уже они двое — Джефф и Андреа — начинают переписку между собой, связанные общим горем. Они говорят обо всем: о работе, о доме, о жизни, но больше всего они говорят о Марке. Так их жизни соприкасаются, и из горя и сочувствия вырастает история любви двух мужчин.