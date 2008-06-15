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Киноафиша Фильмы Приключения на хуторке близ Диканьки

Приключения на хуторке близ Диканьки

Priklyucheniya na khutore bliz Dikanki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Московский школьник Борька Хомяков мечтает о средиземном море и поиске кладов.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 июня 2008
Дата выхода
15 июня 2008 Россия 12+
15 июня 2008 Казахстан
15 июня 2008 Украина
Другие названия
Priklyucheniya na khutore bliz Dikanki, Приключения на хуторке близ Диканьки
Режиссер
Николай Денисов
В ролях
Илья Майер
Олеся Жураковская
Олеся Жураковская
Ада Роговцева
Ада Роговцева
Лесь Сердюк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
4.5 IMDb
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