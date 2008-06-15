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Приключения на хуторке близ Диканьки
Приключения на хуторке близ Диканьки
Priklyucheniya na khutore bliz Dikanki
18+
Напомним о выходе в прокат
семейный
приключения
О фильме
Московский школьник Борька Хомяков мечтает о средиземном море и поиске кладов.
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Страна
Россия
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
15 июня 2008
Дата выхода
15 июня 2008
Россия
12+
15 июня 2008
Казахстан
15 июня 2008
Украина
Другие названия
Priklyucheniya na khutore bliz Dikanki, Приключения на хуторке близ Диканьки
Режиссер
Николай Денисов
В ролях
Илья Майер
Олеся Жураковская
Ада Роговцева
Лесь Сердюк
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
13
голосов
4.5
IMDb
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