Всемирно известная оперная певица Любовь Павловна наконец решается переехать в Европу на постоянное место жительства. Перед этим она хватает в охапку своего сына, трудного подростка Андрюшу, и отправляется в самое сердце русской глубинки, чтобы навсегда проститься с Родиной. Романтические представления Любы о дыме отечества разбиваются о жестокую реальность, когда Андрей пропадает. Вся полиция города не может найти парня, и тогда Люба решает остаться и дождаться, пока Андрей вернется сам. Проходят месяцы, и героиня претерпевает удивительные метаморфозы. В своем желании опроститься она опускается все ниже, пока не достигает самого дна…