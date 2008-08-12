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Юрьев день

Yurev den 18+
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О фильме

Всемирно известная оперная певица Любовь Павловна наконец решается переехать в Европу на постоянное место жительства. Перед этим она хватает в охапку своего сына, трудного подростка Андрюшу, и отправляется в самое сердце русской глубинки, чтобы навсегда проститься с Родиной. Романтические представления Любы о дыме отечества разбиваются о жестокую реальность, когда Андрей пропадает. Вся полиция города не может найти парня, и тогда Люба решает остаться и дождаться, пока Андрей вернется сам. Проходят месяцы, и героиня претерпевает удивительные метаморфозы. В своем желании опроститься она опускается все ниже, пока не достигает самого дна…

  • Съемки духовной части фильма проходили на территории монастыря Св. Архангела Михаила в Юрьев-Польском, а также в соседнем городке Александрове. Оба города во многом отвечали своему экранному образу. Например, в них не было ни одной гостиницы, поэтому члены группы каждый день ездили на съемки из Суздаля. После съемок жители остались недовольны тем, как их изобразили в фильме. 
  • Сценаристом фильма выступил Юрий Арабов, выдающийся писатель и постоянный соавтор Александра Сокурова. Именно благодаря нему в финальный вариант картины вошел знаменитый кадр с хоровым пением, который Серебренников хотел вырезать.

Ее зовут Любовь. У нее есть многое: талант, богатство, мировая слава. Еще у нее есть сын, и есть малая родина — незабытое Богом место, с которым она приезжает проститься, прежде чем покинуть страну. За несколько дней она потеряет сына, имя и все, что составляло смысл её жизни, что было сутью ее самой. Но настанет день, когда она найдет...

Юрьев день - трейлер
Юрьев день  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 12 августа 2008
Дата выхода
12 августа 2008 Россия 16+
18 сентября 2008 Беларусь
18 сентября 2008 Казахстан
18 сентября 2008 Украина
Сборы в мире $73 350
Производство New People, Национальная резервная корпорация, Rohfilm
Другие названия
Yurev den, Yuri's Day, Den sv. Jirí, Deň v Jurijeve, Dzień w Juriewie, O Dia de Yuri, Téli utazás, Η μέρα του Γιούρι, Юрьев день, 原鄉陌路
Режиссер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Роман Шмаков
Евгения Кузнецова
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Юрьев день

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25 марта 2015 00:00
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