Всемирно известная оперная певица Любовь Павловна наконец решается переехать в Европу на постоянное место жительства. Перед этим она хватает в охапку своего сына, трудного подростка Андрюшу, и отправляется в самое сердце русской глубинки, чтобы навсегда проститься с Родиной. Романтические представления Любы о дыме отечества разбиваются о жестокую реальность, когда Андрей пропадает. Вся полиция города не может найти парня, и тогда Люба решает остаться и дождаться, пока Андрей вернется сам. Проходят месяцы, и героиня претерпевает удивительные метаморфозы. В своем желании опроститься она опускается все ниже, пока не достигает самого дна…
Ее зовут Любовь. У нее есть многое: талант, богатство, мировая слава. Еще у нее есть сын, и есть малая родина — незабытое Богом место, с которым она приезжает проститься, прежде чем покинуть страну. За несколько дней она потеряет сына, имя и все, что составляло смысл её жизни, что было сутью ее самой. Но настанет день, когда она найдет...
|12 августа 2008
|Россия
|16+
|18 сентября 2008
|Беларусь
|18 сентября 2008
|Казахстан
|18 сентября 2008
|Украина