Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кабеи Кабеи
Киноафиша Фильмы Кабеи
Kaabee / Kabei

Кабеи, 2008

2008 / Япония
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Токио, 1940 год. Отец Кайо Ногами был против того, чтобы дочь вышла замуж за Сигеру. Но она ослушалась и потом ни дня не жалела о своем решении. «Кабеи» и «Тобеи» - так зовут маму и папу две их маленькие дочки, растущие в атмосфере абсолютного семейного счастья. Счастья, которое рушится в один день, когда Сигеру арестовывают по политической статье. Тору Ямасаки, бывший студент Сигеру – единственный, кто не отказывает Кайо и ее детям в поддержке в самый трудный период. Тору Ямасаки сильно привязывается к семье Сигеру и вот уже девочки зовут его уменьшительно «Яма-сан». Шел второй год, с тех пор, как Сигеру попал в тюрьму, когда японские самолеты атаковали Перл Харбор. Новый год начался без вестей о Сигеру. А затем семья получила телеграмму…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 25 сентября 2008
Премьера в мире 26 января 2008
Возраст 18+
Режиссер
Ёдзи Ямада
В ролях
Саюри Ёсинага
Таданобу Асано
Таданобу Асано
Мику Сато
Кэйко Тода
Мицугоро Бандо
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Кабеи
Любовь и честь
Любовь и честь (2006)
7.076923
Скрытый клинок
Скрытый клинок (2004)
5.7272725
Сумрачный самурай
Сумрачный самурай (2002)
6.2
Копьеносец Гондза
Копьеносец Гондза (1985)
7
Когда живешь с отцом... - Лик Дзидзо
Когда живешь с отцом... - Лик Дзидзо (2004)
0
Великий
Великий (2020)
7.7419353
Харакири 3D
Харакири 3D (2011)
6.3333335
Снято!
Снято! (2011)
6
Никто меня не защитит
Никто меня не защитит (2008)
7
Цветок на ветру
Цветок на ветру (2000)
6.923077
Мелкий снег
Мелкий снег (1983)
7.214286
Кафе Люмьер
Кафе Люмьер (2003)
6.928571
Постер фильма Кабеи 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше