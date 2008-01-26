Кабеи, 2008

Токио, 1940 год. Отец Кайо Ногами был против того, чтобы дочь вышла замуж за Сигеру. Но она ослушалась и потом ни дня не жалела о своем решении. «Кабеи» и «Тобеи» - так зовут маму и папу две их маленькие дочки, растущие в атмосфере абсолютного семейного счастья. Счастья, которое рушится в один день, когда Сигеру арестовывают по политической статье. Тору Ямасаки, бывший студент Сигеру – единственный, кто не отказывает Кайо и ее детям в поддержке в самый трудный период. Тору Ямасаки сильно привязывается к семье Сигеру и вот уже девочки зовут его уменьшительно «Яма-сан». Шел второй год, с тех пор, как Сигеру попал в тюрьму, когда японские самолеты атаковали Перл Харбор. Новый год начался без вестей о Сигеру. А затем семья получила телеграмму…