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Hunger

Голод, 2008

2008 / Великобритания
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1970-х годах заключенные из Временной ирландской республиканской армии и Ирландской национальной освободительной армии провели забастовку за соблюдение правил гигиены в тюрьме Мэйз в Северной Ирландии. Это действие направлено на то, чтобы правительство Великобритании признало политический статус их задержания. Установленный баланс сил обостряется, когда лидер движения, молодой Бобби Сэндс, решает объявить смертельную голодовку. Так начинается его двухмесячная борьба с несправедливостью, борьба, которая может стоить ему жизни…

  • Майкл Фассбендер должен был сесть на жесткую экстренную диету под медицинским наблюдением, чтобы изобразить истощенного голодовкой Бобби Сэндса.
  • Голод известен своим непрерывным 17-минутным кадром, в котором католический священник Доминик Моран пытается отговорить Бобби Сэндса от голодовки, которую планируют начать он и его товарищи из 75 членов ИРА. Камера остается в одном и том же положении на протяжении всей сцены. Чтобы подготовиться, Лиам Каннингем переехал в квартиру Майкла Фассбендера, и они репетировали сцену 12-15 раз в день.
  • У фельдшера, который ухаживает за Бобби Сэндсом, на левой руке вытатуировано «UDA». Это Ассоциация защиты Ольстера, лоялистская военизированная организация.

Последние шесть недель жизни Бобби Сэндса, члена британского парламента, боевика ИРА, умершего в тюрьме во время голодовки. Бобби Сэндса осудили в 1977 году на 14 лет за хранение револьвера, из которого, как выяснилось в результате баллистической экспертизы, стреляли в полицейских. У голодовки было пять целей: разрешить заключенным не носить тюремную форму, не работать, получать передачи и самостоятельно организовывать досуг и одна сверхзадача — признать всех ирландских узников-республиканцев политзаключенными или военнопленными, а не уголовниками. В тюрьме, уже во время голодовки, он был избран депутатом парламента от местечка Ферманаг и Южный Тайрон. Сразу после этого парламент принял закон, запрещающий осужденным преступникам избираться в парламент Соединенного королевства.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 мая 2008
Премьера в мире 15 мая 2008
Возраст 18+
Режиссер
Стив МакКуин
Стив МакКуин
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Хелена Берин
Ларри Кауэн
Деннис МакКэмбридж
Лайэм МакМэхон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Впечатление сильное.
Обнажена суть любого затянувшегося конфликта, когда обе стороны правы и неправы одновременно, и нет выхода.
Ощущение угрозы… Читать дальше…
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13 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Amazon представил трейлер фильма «Красное, белое и синее» из сериала-антологии «Голос перемен» Премьера — 4 декабря.
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24 ноября 2020 17:29
10 фильмов с Майклом Фассбендером, о которых вы могли забыть Андроид Дэвид в «Прометее», Магнето из «Людей Икс», Стив Джобс, Макбет, Карл Густав Юнг, тот спартанский солдат из «300 спартанцев» — все это он, Майкл Фассбендер. Однако в фильмографии ирландско-немецкого актера есть и другие, менее очевидные роли (но от этого не менее выдающиеся). В честь дня рождения Майкла вспоминаем фильмы с его участием, о которых мы могли забыть.
Написать
2 апреля 2020 10:00
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