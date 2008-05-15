Голод, 2008

Последние шесть недель жизни Бобби Сэндса, члена британского парламента, боевика ИРА, умершего в тюрьме во время голодовки. Бобби Сэндса осудили в 1977 году на 14 лет за хранение револьвера, из которого, как выяснилось в результате баллистической экспертизы, стреляли в полицейских. У голодовки было пять целей: разрешить заключенным не носить тюремную форму, не работать, получать передачи и самостоятельно организовывать досуг и одна сверхзадача — признать всех ирландских узников-республиканцев политзаключенными или военнопленными, а не уголовниками. В тюрьме, уже во время голодовки, он был избран депутатом парламента от местечка Ферманаг и Южный Тайрон. Сразу после этого парламент принял закон, запрещающий осужденным преступникам избираться в парламент Соединенного королевства.