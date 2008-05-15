Голод, 2008

В 1970-х годах заключенные из Временной ирландской республиканской армии и Ирландской национальной освободительной армии провели забастовку за соблюдение правил гигиены в тюрьме Мэйз в Северной Ирландии. Это действие направлено на то, чтобы правительство Великобритании признало политический статус их задержания. Установленный баланс сил обостряется, когда лидер движения, молодой Бобби Сэндс, решает объявить смертельную голодовку. Так начинается его двухмесячная борьба с несправедливостью, борьба, которая может стоить ему жизни…
Последние шесть недель жизни Бобби Сэндса, члена британского парламента, боевика ИРА, умершего в тюрьме во время голодовки. Бобби Сэндса осудили в 1977 году на 14 лет за хранение револьвера, из которого, как выяснилось в результате баллистической экспертизы, стреляли в полицейских. У голодовки было пять целей: разрешить заключенным не носить тюремную форму, не работать, получать передачи и самостоятельно организовывать досуг и одна сверхзадача — признать всех ирландских узников-республиканцев политзаключенными или военнопленными, а не уголовниками. В тюрьме, уже во время голодовки, он был избран депутатом парламента от местечка Ферманаг и Южный Тайрон. Сразу после этого парламент принял закон, запрещающий осужденным преступникам избираться в парламент Соединенного королевства.
Обнажена суть любого затянувшегося конфликта, когда обе стороны правы и неправы одновременно, и нет выхода.
Ощущение угрозы… Читать дальше…