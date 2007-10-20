Европа накануне Второй Мировой войны. Робкий профессор лингвистики, не сумев завершить труд всей своей жизни, принимает решение о самоубийстве. Но в день, когда он планировал осуществить задуманное, в него попадает молния. Вопреки всему профессору удается не только сохранить жизнь, но и обрести утраченную молодость. Однако он вынужден изменить имя и бежать из страны, чтобы скрыться от преследований нацистов, желающих использовать произошедший с ним феномен для создания новой человеческой расы.

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