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Постер фильма Молодость без молодости
6.1
Молодость без молодости - Трейлер 1
Киноафиша Фильмы Молодость без молодости
6.1

Молодость без молодости

, 2007
Youth Without Youth
США, Германия, Италия, Франция / триллер, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Молодость без молодости
6.1
Молодость без молодости - Трейлер 1
Молодость без молодости  Трейлер 1

О фильме

Европа накануне Второй Мировой войны. Робкий профессор лингвистики, не сумев завершить труд всей своей жизни, принимает решение о самоубийстве. Но в день, когда он планировал осуществить задуманное, в него попадает молния. Вопреки всему профессору удается не только сохранить жизнь, но и обрести утраченную молодость. Однако он вынужден изменить имя и бежать из страны, чтобы скрыться от преследований нацистов, желающих использовать произошедший с ним феномен для создания новой человеческой расы.

В ролях

Тим Рот
Тим Рот
Dominic Matei
Александра Мария Лара
Александра Мария Лара
Rupini
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Prof. Roman Stanciulescu
Андре Хеннике
Андре Хеннике
Dr. Josef Rudolf
Марсель Юреш
Prof. Giuseppe Tucci
Эдриэн Пинтеа
Pandit
Александра Пиричи
Woman in Room 6
Золтан Бутук
Адриана Титьени
Дорина Лазар
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Florin Piersic Jr.
Dr. Gavrila
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Сценарист Мирча Элиаде, Фрэнсис Форд Коппола
Композитор Osvaldo Golijov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Германия / Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 14 ноября 2007
Премьера в мире 20 октября 2007
Дата выхода
15 мая 2008 Россия Кино без границ
15 мая 2008 Беларусь
14 ноября 2007 Бельгия
14 декабря 2007 Великобритания
10 июля 2008 Германия
2 октября 2008 Греция
26 октября 2007 Италия
15 мая 2008 Казахстан
14 декабря 2007 Нидерланды
18 апреля 2008 Португалия
14 декабря 2007 США
15 мая 2008 Украина
14 ноября 2007 Франция
30 августа 2008 Япония
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $2 624 759
Производство American Zoetrope, SRG Atelier, Pricel
Другие названия
Youth Without Youth, El hombre sin edad, L'homme sans âge, Csalóka ifjúság, Geç gelen gençlik, Javani Bedoone Javani, Jugend ohne Jugend, Juventud sin juventud, Koravén ifjúság, Mladost bez mladosti, Młodość stulatka, Neotita horis niata, Nooruseta noorus, Tinerete fara tinerete, Tuổi Trẻ Lạc Mất, Uma Segunda Juventude, Un'altra giovinezza, Velha Juventude, Νεότητα χωρίς νιάτα, Младост без младост, Молодість без молодості, Молодость без молодости, コッポラの胡蝶の夢, 第3朵玫瑰, 逆轉年華, Gec Gələn Gənclik, Tinerețe fără tinerețe

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Молодость без молодости - Трейлер 1
Молодость без молодости Трейлер 1
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Отзывы о фильме

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