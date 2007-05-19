Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старикам тут не место Старикам тут не место
Киноафиша Фильмы Старикам тут не место
No Country for Old Men

Старикам тут не место, 2007

2007 / США
7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается среди колоритных пустынных пейзажей западного Техаса. Пожилой шериф Эд Том Белл озабочен ростом преступности в здешних краях, а также бесчеловечностью и беспринципностью бандитов. Во время охоты Льюэллин Мосс натыкается на десяток трупов и несколько автомобилей - похоже, что здесь не так давно вели разборки наркоторговцы. Один из участников перестрелки еще не испустил дух, он просит Мосса принести ему воды и упоминает об единственном выжившем. Мужчина пускается в погоню, но обнаруживает беглеца мертвым, а рядом с ним - чемодан, набитый купюрами. Прихватив деньги, Льюэллин отправляется в путь, не подозревая, что скоро на него начнется охота.

  • Продолжительность саундтрека, написанного Картером Бёруэллом, составляет всего 16 минут.
  • “Старикам тут не место” - второй в истории премии “Оскар” лучший фильм, написанный, спродюсированный и поставленный одним и тем же человеком (вернее, в этом случае двумя братьями Коэн). Первым был “Титаник” (1997) Джеймса Кэмерона. 
  • Хавьер Бардем (Антон Чигур) стал первым испанским актером, получившим премию “Оскар” за лучшую мужскую роль. Ранее он стал также первым номинированным испанским актером за роль в драме “Пока не наступит ночь” (2000).

Неподалеку от Рио Гранде охотник случайно натыкается на дюжину трупов, партию героина и 2 млн. долларов наличными...

7.7 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 31 января 2008
Премьера в мире 19 мая 2007
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Итан Коэн
Итан Коэн
В ролях
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Джош Бролин
Джош Бролин
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Стивен Рут
Стивен Рут
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Фарго
Фарго (1995)
7.6
Фильм находится в подборках
Фильмы, получившие Оскар Фильмы, получившие Оскар
Постер фильма Старикам тут не место 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Старикам тут не место смотреть онлайн

Старикам тут не место
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Фарго
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Несмотря на очевидный социальный контекст названия и сюжета, No Country for Old Men означает у братьев Коэн, что старикам вовсе нет места на этой земле, а не только в Техасе, допустим, или в Соединенных Штатах Америки в целом. Подлинная кульминация фильма происходит не тогда, когда убийца-психопат изощренно подкрадывается к своей добыче или мексиканские наркодилеры устраивают друг другу некое подобие скотобойни, а в тот момент, когда в финале шериф Томми Ли Джонса пересказывает свой сон,…
Читать
Alpha_Dignity 2 апреля 2015, 12:51
Нужно давать Оскар и таким неформатным картинам как Старики) Благо сделано кино к тому же на высочайшем по меркам авторского кино уровне) Наконец-то… Читать дальше…
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Шалтай-Болтай, 21/03/2008 - 16:15:53):Странно, от бессмысленных разговоров у Тарантино все торчат, а стоило в режиссерах написать… Читать дальше…
Отзывы Написать
76 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Стрижка Антона Чигура убедила Хавьера Бардема сняться в «Старикам тут не место» В основу образа легла фотография неизвестного парня из мексиканского борделя.
Написать
27 декабря 2021 14:38
Из библиотеки с любовью: 10 экранизаций книг, которые получили «Оскар» Список книг, которые стали источником вдохновения для оскароносных фильмов.
Написать
21 апреля 2021 12:23
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Приложение киноафиши