Старикам тут не место, 2007

Действие фильма разворачивается среди колоритных пустынных пейзажей западного Техаса. Пожилой шериф Эд Том Белл озабочен ростом преступности в здешних краях, а также бесчеловечностью и беспринципностью бандитов. Во время охоты Льюэллин Мосс натыкается на десяток трупов и несколько автомобилей - похоже, что здесь не так давно вели разборки наркоторговцы. Один из участников перестрелки еще не испустил дух, он просит Мосса принести ему воды и упоминает об единственном выжившем. Мужчина пускается в погоню, но обнаруживает беглеца мертвым, а рядом с ним - чемодан, набитый купюрами. Прихватив деньги, Льюэллин отправляется в путь, не подозревая, что скоро на него начнется охота.