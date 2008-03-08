День радио, 2008

Один день из жизни модной московской радиостанции. Не самый лучший день — рушатся все планы, все валится из рук... И именно в тот момент, когда на станции в прямом эфире вот-вот должен начаться "живой" марафон, а популярные российские рок-группы придут в эфир, чтобы поддержать... впрочем, это уже неважно, потому что тема марафона перехвачена конкурентами и активно обсуждается в эфире "вражеской" радиостанции. Но марафон отменять нельзя! Рабочий день обещает стать последним для всего творческого состава, если срочно не найдется новая тема. А тем временем из Находки вышел маленький катер с лучшими представителями Благовещенского областного цирка — медведь, обезьяна, два пуделя, петух, козел, кабан, которые плывут на гастроли в Японию. И если бы кто-то из команды катера не слил налево полбака солярки, а еще кто-то — еще полбака, то они бы, возможно, даже и доплыли бы. А так... a так дрейфующий в море жалкий кораблик в течение нескольких минут, благодаря креативным умам сотрудников радиостанции становится гигантским научным лайнером, на борту которого находится сотня уникальных животных, многие из которых сохранились чуть ли не в единственном экземпляре. И этот лайнер терпит чудовищное бедствие в водах Японского моря — ну и, конечно, в прямом эфире "Как Бы Радио". Мир на грани зоокатастрофы!!! Свои комментарии дает сама Бриджит Бордо, а в борьбу за спасение генофонда включаются МЧС и МинОбороны. И, разумеется, лучшие представители отечественной рок-музыки...

Развернуть