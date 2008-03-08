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День радио, 2008

2008 / Россия
7.5 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме
Один день из жизни модной московской радиостанции. Не самый лучший день — рушатся все планы, все валится из рук... И именно в тот момент, когда на станции в прямом эфире вот-вот должен начаться "живой" марафон, а популярные российские рок-группы придут в эфир, чтобы поддержать... впрочем, это уже неважно, потому что тема марафона перехвачена конкурентами и активно обсуждается в эфире "вражеской" радиостанции. Но марафон отменять нельзя! Рабочий день обещает стать последним для всего творческого состава, если срочно не найдется новая тема. А тем временем из Находки вышел маленький катер с лучшими представителями Благовещенского областного цирка — медведь, обезьяна, два пуделя, петух, козел, кабан, которые плывут на гастроли в Японию. И если бы кто-то из команды катера не слил налево полбака солярки, а еще кто-то — еще полбака, то они бы, возможно, даже и доплыли бы. А так... a так дрейфующий в море жалкий кораблик в течение нескольких минут, благодаря креативным умам сотрудников радиостанции становится гигантским научным лайнером, на борту которого находится сотня уникальных животных, многие из которых сохранились чуть ли не в единственном экземпляре. И этот лайнер терпит чудовищное бедствие в водах Японского моря — ну и, конечно, в прямом эфире "Как Бы Радио". Мир на грани зоокатастрофы!!! Свои комментарии дает сама Бриджит Бордо, а в борьбу за спасение генофонда включаются МЧС и МинОбороны. И, разумеется, лучшие представители отечественной рок-музыки...
7.5 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 марта 2008
Премьера в мире 8 марта 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дмитрий Дьяченко
Дмитрий Дьяченко
В ролях
Михаил Козырев
Леонид Барац
Леонид Барац
Ростислав Хаит
Ростислав Хаит
Александр Демидов
Александр Демидов
Камиль Ларин
Камиль Ларин
Все актеры и съемочная группа
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6.5454545
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День радио

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Это ФЕЕРИЧЕСКИ круто и ржачно. Штучный пока товар в российском кинематографе - качественное жанровое кино. Этот фильм представитель элитной пока касты.✊
filocoff 2 апреля 2015, 12:51
✊ День Выборов был зачётный - смеялся весь фильм

День радио - ну не знаю, но собираюсь сходить
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