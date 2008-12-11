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Скажи Лео, 2008

2008 / Россия
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 4.4
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О фильме

Такое может приключиться с каждым. Если тебе 18 лет.

Если твои друзья уже устроились… Кто завел свой бизнес, кто попал в институт, а кто в армию… И только ты еще не знаешь, кем быть… Как в детстве, пожарником или летчиком… И спросить уже некого. Ты уже полжизни не разговариваешь с родителями, а маленькая сестра еще слишком мала…

И для тебя осталось лишь всего одно окно в мир, это экран компьютера. А там внутри все по-другому. Там можно начать все заново… Найти новых друзей и даже любовь… Там ты сильный и смелый… Там можешь слышать и говорить правду… Это так удобно! Но если бы ты знал раньше, чем все кончится…

6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 11 декабря 2008
Премьера в мире 11 декабря 2008
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Леонид Рыбаков
В ролях
Андрей Щипанов
Анна Старшенбаум
Анна Старшенбаум
Михаил Павлик
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Скажи Лео 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Rizhaya 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение zvukvkino от 16/10/2008 - 03:18:03
Я обязательно прийду посмотреть фильм:))))) актёры замечательные, трелер посмотрела и сюжет… Читать дальше…
Олег Ушаков 4 марта 2023, 18:38
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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