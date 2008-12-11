Скажи Лео, 2008

Такое может приключиться с каждым. Если тебе 18 лет.



Если твои друзья уже устроились… Кто завел свой бизнес, кто попал в институт, а кто в армию… И только ты еще не знаешь, кем быть… Как в детстве, пожарником или летчиком… И спросить уже некого. Ты уже полжизни не разговариваешь с родителями, а маленькая сестра еще слишком мала…



И для тебя осталось лишь всего одно окно в мир, это экран компьютера. А там внутри все по-другому. Там можно начать все заново… Найти новых друзей и даже любовь… Там ты сильный и смелый… Там можешь слышать и говорить правду… Это так удобно! Но если бы ты знал раньше, чем все кончится…