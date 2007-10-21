Страх(и) темноты, 2007

Мультфильм состоит из четырех новелл. В первой из них юноша поймал в лесу самку богомола и посадил в банку, но насекомое сбежало. Вскоре у героя остается на ночь его девушка. Наутро она просыпается со странным порезом на руке, а после ведет себя подозрительно и пугающе… Вторая рассказывает о японской девочке, которую невзлюбили новые одноклассники. Однажды, когда она возвращалась домой через кладбище, в нее вселился дух похороненного там самурая. В третьей местных жителей держит в страхе таинственная тварь, похожая на крокодила. Охотник убивает животное, и только маленький мальчик знает, что произошло на самом деле. В пятой мужчина спасается от непогоды в заброшенном доме, не зная, что теплые стены станут ловушкой.
Дети боятся темноты - но и многие взрослые боятся тоже. Темнота лишает нас зрения и мы можем увидеть в темноте то, что боимся даже называть и о чем не перестаем думать в самых отдаленных уголках сознания – свои самые страшные кошмары. Уникальный анимационный проект объединил лучших художников в жанре комиксов, которые вдохнули жизнь в свои самые страшные ночные кошмары. Им было предложено «выложить» на кинопленку мурашки по коже, обнаженные нервы и дрожь потных рук – все, что связано с самым древним человеческим страхом – страхом темноты. Прикосновение паучьих лапок, странные звуки в пустом доме, ощущение чужого присутствия и собачий вой в тишине ночи… Кошмар, страх, фобия, ужас в своем чистом выражении.