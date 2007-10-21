Страх(и) темноты, 2007

Мультфильм состоит из четырех новелл. В первой из них юноша поймал в лесу самку богомола и посадил в банку, но насекомое сбежало. Вскоре у героя остается на ночь его девушка. Наутро она просыпается со странным порезом на руке, а после ведет себя подозрительно и пугающе… Вторая рассказывает о японской девочке, которую невзлюбили новые одноклассники. Однажды, когда она возвращалась домой через кладбище, в нее вселился дух похороненного там самурая. В третьей местных жителей держит в страхе таинственная тварь, похожая на крокодила. Охотник убивает животное, и только маленький мальчик знает, что произошло на самом деле. В пятой мужчина спасается от непогоды в заброшенном доме, не зная, что теплые стены станут ловушкой.