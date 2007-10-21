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Страх(и) темноты Страх(и) темноты
Киноафиша Фильмы Страх(и) темноты
Peur(s) du noir

Страх(и) темноты, 2007

2007 / Франция
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Мультфильм состоит из четырех новелл. В первой из них юноша поймал в лесу самку богомола и посадил в банку, но насекомое сбежало. Вскоре у героя остается на ночь его девушка. Наутро она просыпается со странным порезом на руке, а после ведет себя подозрительно и пугающе… Вторая рассказывает о японской девочке, которую невзлюбили новые одноклассники. Однажды, когда она возвращалась домой через кладбище, в нее вселился дух похороненного там самурая. В третьей местных жителей держит в страхе таинственная тварь, похожая на крокодила. Охотник убивает животное, и только маленький мальчик знает, что произошло на самом деле. В пятой мужчина спасается от непогоды в заброшенном доме, не зная, что теплые стены станут ловушкой.

  • Мультфильм был показан на 30-м Московском кинофестивале в рамках конкурсной программы "Восемь с половиной фильмов". 
  • Цветовая гамма мультфильма полностью состоит из серого, белого и черного цветов. Исключение составляет новелла о японской девочке, где кровь нарисована алым цветом. 
  • Мультфильм был отмечен наградами таких кинофестивалей, как Anima Mundi (Бразилия), Всемирный фестиваль анимационных фильмов в Варезе (Италия), Международный кинофестиваль в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Дети боятся темноты - но и многие взрослые боятся тоже. Темнота лишает нас зрения и мы можем увидеть в темноте то, что боимся даже называть и о чем не перестаем думать в самых отдаленных уголках сознания – свои самые страшные кошмары. Уникальный анимационный проект объединил лучших художников в жанре комиксов, которые вдохнули жизнь в свои самые страшные ночные кошмары. Им было предложено «выложить» на кинопленку мурашки по коже, обнаженные нервы и дрожь потных рук – все, что связано с самым древним человеческим страхом – страхом темноты. Прикосновение паучьих лапок, странные звуки в пустом доме, ощущение чужого присутствия и собачий вой в тишине ночи… Кошмар, страх, фобия, ужас в своем чистом выражении.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 17 июля 2008
Премьера в мире 21 октября 2007
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Блютш
В ролях
Ауре Атика
Николь Гарсия
Николь Гарсия
Гийом Депардье
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Страх(и) темноты 3 постера
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Страх(и) темноты смотреть онлайн

Страх(и) темноты
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:44
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2 октября 2015 00:00
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