Ты, живущий!, 2007

"Ты, живущий" — фильм о человеке, о его величии и его нищете, его радости и печали, его уверенности в себе и страхе. О человеке, над которым нам хочется смеяться и одновременно плакать. Это просто трагическая комедия или комическая трагедия о нас.

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