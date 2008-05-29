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Ты, живущий!
Du levande / You, the Living
Ты, живущий!, 2007
2007 / Швеция / Германия / Франция / Дания / Норвегия
Трейлер
6.5
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13
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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О фильме
"Ты, живущий" — фильм о человеке, о его величии и его нищете, его радости и печали, его уверенности в себе и страхе. О человеке, над которым нам хочется смеяться и одновременно плакать. Это просто трагическая комедия или комическая трагедия о нас.
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6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
29 мая 2008
Премьера в мире
29 мая 2008
Режиссер
Рой Андерссон
В ролях
Патрик Андерс Эдгрен
Бьорн Энглунд
Элизабет Хеландер
Гуннар Иварссон
Лайф Ларсон
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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Новости о фильме
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7 июня 2015 00:00
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