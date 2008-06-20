Кит Киттредж: Загадка американской девочки, 2008

Желая сохранить дом, Кит и её матери приходится держать пансионеров, платящих деньги, которые оказываются рассказчиками захватывающих историй. Когда была украдена шкатулка матери, содержащая все деньги, новый друг Кит — Уилл бродяга стал первым подозреваемым. Кит отказывается верить, что Уилл украл шкатулку, и её попытки разнюхать правду приводят её и её друзей к большим неприятностям. Полиция сообщила, что ограбление было работой изнутри — кого-то своего. Так если это был не Билл, кто же украл шкатулку?..