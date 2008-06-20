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Кит Киттредж: Загадка американской девочки Кит Киттредж: Загадка американской девочки
Киноафиша Фильмы Кит Киттредж: Загадка американской девочки
Kit Kittredge: An American Girl

Кит Киттредж: Загадка американской девочки, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Желая сохранить дом, Кит и её матери приходится держать пансионеров, платящих деньги, которые оказываются рассказчиками захватывающих историй. Когда была украдена шкатулка матери, содержащая все деньги, новый друг Кит — Уилл бродяга стал первым подозреваемым. Кит отказывается верить, что Уилл украл шкатулку, и её попытки разнюхать правду приводят её и её друзей к большим неприятностям. Полиция сообщила, что ограбление было работой изнутри — кого-то своего. Так если это был не Билл, кто же украл шкатулку?..

8.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 20 июня 2008
Премьера в мире 20 июня 2008
Возраст 0+
MPAA G
Режиссер
Патриция Розема
Патриция Розема
В ролях
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Макс Тьерье
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Джулия Ормонд
Джулия Ормонд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кит Киттредж: Загадка американской девочки 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
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