Время земляники, 2008

Место действия - Петербург. Главный герой - 25-летний парень, жизни которого многие могут позавидовать. Основной набор "ценностей" у него уже есть - работа в ночном клубе, квартира, машина. Да и в личной жизни его всё устраивает. Но однажды привычный ход жизни даёт сбой - всё, что казалось важным, вдруг теряет свою ценность. Потеряв жизненные ориентиры, Стас в любой момент может пойти на сделку с совестью. Но он не знает, что есть кто-то мудрый и могущественный, кто наблюдает за ним и пытается помочь изменить свою судьбу...