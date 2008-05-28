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Время земляники, 2008

2008 / Россия
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О фильме

Место действия - Петербург. Главный герой - 25-летний парень, жизни которого многие могут позавидовать. Основной набор "ценностей" у него уже есть - работа в ночном клубе, квартира, машина. Да и в личной жизни его всё устраивает. Но однажды привычный ход жизни даёт сбой - всё, что казалось важным, вдруг теряет свою ценность. Потеряв жизненные ориентиры, Стас в любой момент может пойти на сделку с совестью. Но он не знает, что есть кто-то мудрый и могущественный, кто наблюдает за ним и пытается помочь изменить свою судьбу...

6.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 28 мая 2008
Премьера в мире 28 мая 2008
Возраст 16+
Режиссер
Виталий Галилюк
В ролях
Владимир Колганов
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
Александр Лыков
Александр Лыков
Алексей Петренко
Алексей Петренко
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Все актеры и съемочная группа
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