События происходят в 1949 году, когда началась очередная волна репрессий и людей отправляли в ссылки или просто лишали жизни. Иосиф Сталин отмечает семидесятилетие, а в Казахстане проводят первое испытание советской атомной бомбы. Здесь же, в казахской степи, в железнодорожном составе среди трупов ссыльных путевой обходчик находит живого ребенка, забирает его в аул. Но мальчик постоянно думает о родителях, не подозревая о том, что их уже нет в живых, что они расстреляны. К юбилею вождя он готовит подарок, подобно другим детям по всей стране. Он поет на казахском языке песню, аккомпанируя себе на домбре, и просит в своем музыкальном послании Сталину отпустить папу и маму. Отборочная комиссия, прослушивающая и просматривающая все номера, пребывает в гневе от такого «подарка».

Развернуть