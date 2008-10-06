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Постер фильма Подарок Сталину
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Подарок Сталину

Podarok Stalinu 18+
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О фильме

События происходят в 1949 году, когда началась очередная волна репрессий и людей отправляли в ссылки или просто лишали жизни. Иосиф Сталин отмечает семидесятилетие, а в Казахстане проводят первое испытание советской атомной бомбы. Здесь же, в казахской степи, в железнодорожном составе среди трупов ссыльных путевой обходчик находит живого ребенка, забирает его в аул. Но мальчик постоянно думает о родителях, не подозревая о том, что их уже нет в живых, что они расстреляны. К юбилею вождя он готовит подарок, подобно другим детям по всей стране. Он поет на казахском языке песню, аккомпанируя себе на домбре, и просит в своем музыкальном послании Сталину отпустить папу и маму. Отборочная комиссия, прослушивающая и просматривающая все номера, пребывает в гневе от такого «подарка».
Страна Россия / Казахстан
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 октября 2008
Дата выхода
14 декабря 2008 Россия Никола-фильм
11 декабря 2008 Беларусь
11 декабря 2008 Казахстан
18 марта 2011 США
11 декабря 2008 Украина
6 октября 2008 Южная Корея
Сборы в мире $11 036
Производство Aldongar Productions, Киностудия «Казахфильм», Tor Films
Другие названия
Podarok Stalinu, Подарок Сталину, Darul pentru Stalin, Le cadeau à Staline, Poklon za Staljina, Prezent dla Stalina, The Gift to Stalin, Un cadeau pour Staline, Δώρο στον Στάλιν
Режиссер
Рустем Абдрашов
В ролях
Александр Баширов
Александр Баширов
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Нуржуман Ихтымбаев
Дален Шинтемиров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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