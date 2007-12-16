Пока не сыграл в ящик, 2007

Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате, когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.



Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на раритетных автомобилях? Сделано. Посмотреть на пирамиды? Отлично. Открыть радость жизни прежде, чем станет слишком поздно? Точно!