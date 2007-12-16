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Пока не сыграл в ящик, 2007

2007 / США
7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В больничной палате знакомятся двое: неуживчивый мизантроп-миллиардер Коул и эрудированный автомеханик и семьянин Чемберс. Каждому из них врачи поставили неутешительный диагноз - рак, каждому осталось жить несколько месяцев. Решив не терять больше ни минуты, герои составляют список самых безумных и неисполнимых желаний и отправляются воплощать их в жизнь.

  • Настоящий сын Моргана Фримана, Альфонсо Фриман, играет его сына в этом фильме.
  • Морган Фриман когда-то признался в интервью, что хотел бы сыграть в одном фильме с  Джеком Николсоном. Его желание исполнилось в этом фильме. 
  • Джек Николсон действительно побрился налысо. Морган Фриман носил накладную лысину. 
  • Отрывок из викторины “Jeopardy!”, который Картер смотрит лежа в ванне, взят не из реального шоу, а был снят специально для этого фильма. 
  • Копи Лювак - действительно самый дорогой кофе в мире. Он стоит от 120 до 600 долларов за 450 граммов. 
  • Режиссер Роб Райнер и Морган Фриман независимо друг от друга подумали о том, что Джек Николсон должен сыграть Эдварда Коула. 
  • Как и его персонаж Картер, Морган Фриман работал механиком. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2006 года - перечень самых перспективных нереализованных сценариев года.

Именно так решили два больных раком соседа по больничной палате, когда услышали свой приговор. Один из них вспыльчивый миллиардер, а второй эрудированный автомеханик. Они составляют список дел, которые необходимо сделать прежде, чем они сыграют в ящик, и отправляются в кругосветное путешествие, путешествие всей своей жизни.

Прыжки с парашютом? Посмотрим. Гонки на раритетных автомобилях? Сделано. Посмотреть на пирамиды? Отлично. Открыть радость жизни прежде, чем станет слишком поздно? Точно!

7.4 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 марта 2008
Премьера онлайн 24 августа 2013
Премьера в мире 16 декабря 2007
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Роб Райнер
Роб Райнер
В ролях
Джек Николсон
Джек Николсон
Морган Фриман
Морган Фриман
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Беверли Тодд
Беверли Тодд
Роб Морроу
Роб Морроу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пока не сыграл в ящик 3 постера
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