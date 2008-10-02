Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть, 2008

Нищий интеллектуал Сидней Янг глубоко презирает мир гламура и роскоши, потому что знает: он никогда не станет его частью. Его не приглашают на светские вечеринки, за ним не охотятся папарацци, у него нет костюма от Armani и часов Omega, его ботинки не топчут красную дорожку, а самая красивая звезда Голливуда не мечтает с ним переспать. Всё это ранит самолюбие тщеславного неудачника, но неожиданно удача улыбается ему, да ещё и так широко! Молодой человек находит работу в самом модном журнале "Глянцевый рай". Неужели его мечта сбылась и теперь впереди - только знакомства с прекрасными женщинами, слава, богатство и успех? Но только НЕ у Сиднея, потому что этот чудак умудрился стать страшным кошмаром мира богатых и знаменитых.