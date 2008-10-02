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Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
Киноафиша Фильмы Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть
How to Lose Friends and Alienate People

Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть, 2008

2008 / Великобритания
7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Нищий интеллектуал Сидней Янг глубоко презирает мир гламура и роскоши, потому что знает: он никогда не станет его частью. Его не приглашают на светские вечеринки, за ним не охотятся папарацци, у него нет костюма от Armani и часов Omega, его ботинки не топчут красную дорожку, а самая красивая звезда Голливуда не мечтает с ним переспать. Всё это ранит самолюбие тщеславного неудачника, но неожиданно удача улыбается ему, да ещё и так широко! Молодой человек находит работу в самом модном журнале "Глянцевый рай". Неужели его мечта сбылась и теперь впереди - только знакомства с прекрасными женщинами, слава, богатство и успех? Но только НЕ у Сиднея, потому что этот чудак умудрился стать страшным кошмаром мира богатых и знаменитых.

7.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 16 октября 2008
Премьера в мире 2 октября 2008
Прокатчик Люксор
Режиссер
Роберт Б. Уайде
В ролях
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Меган Фокс
Меган Фокс
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Самое, безусловно, интересное в этой комедии с длинным английским и еще более длинным русским названием – переворачивание известной схемы о том, что один из ведущих канадских режиссеров Дени Аркан назвал «нашествием варваров». До сих пор оплотом культуры с большой буквы был Старый Свет, добрая старушка Европа, не перестающая и теперь просвещать когда-то открытую и заселенную ею Америку, Америка же почиталась континентом молодым и диким. В романе Тоби Янга и поставленном на его…
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Мурка 2 апреля 2015, 12:51
Долго выбирала, на какое кино угробить свободный вечер. В основном между этим фильмецом и "Адмиралом". Подумала, что в Адмирале всех… Читать дальше…
babar 2 апреля 2015, 12:51
скучный, нудный, нецепляющий фильм с отвратительной режиссурой. Жалкая подделка на тему Дьявол Носит Прадо и 99 франков.
Шутки живут своей жизнью.… Читать дальше…
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