Дневники мертвецов, 2007

Во время съемок фильма ужасов Джейсон Крид и его друзья, студенты колледжа, узнают невероятную новость: вымысел превратился в реальность, мертвецы восстали из мертвых! Испуганные и растерянные, ребята в страхе бегут домой, надеясь найти укрытие в родных стенах, но вскоре понимают, что возвращаться им больше некуда. Все, что было дорого Джейсону и его друзьям, все их надежды и мечты были растерзаны молчаливой толпой живых мертвецов. У них осталась только одна причина жить: фильм, который станет последней кинохроникой умирающей цивилизации. Ради возможности добавить еще одну печальную запись в «Дневники мертвецов», Джейсон не остановит съемку, даже когда зомби начнут разрывать на части его друзей.

Развернуть