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Дневники мертвецов Дневники мертвецов
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Diary of the Dead

Дневники мертвецов, 2007

2007 / США
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме
Во время съемок фильма ужасов Джейсон Крид и его друзья, студенты колледжа, узнают невероятную новость: вымысел превратился в реальность, мертвецы восстали из мертвых! Испуганные и растерянные, ребята в страхе бегут домой, надеясь найти укрытие в родных стенах, но вскоре понимают, что возвращаться им больше некуда. Все, что было дорого Джейсону и его друзьям, все их надежды и мечты были растерзаны молчаливой толпой живых мертвецов. У них осталась только одна причина жить: фильм, который станет последней кинохроникой умирающей цивилизации. Ради возможности добавить еще одну печальную запись в «Дневники мертвецов», Джейсон не остановит съемку, даже когда зомби начнут разрывать на части его друзей.
6.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 3 апреля 2008
Премьера в мире 26 мая 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Twister
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Джордж А. Ромеро
Джордж А. Ромеро
В ролях
Джордж Буза
Шон Робертс
Шон Робертс
Джошуа Клоуз
Джошуа Клоуз
Джон Диниколь
Эми Сьюпак Лэлонд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дневники мертвецов 2 постера
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Наша рецензия
«Дневники мертвецов» Джорджа Ромеро, как ни странно это может прозвучать, посвящены ровно тому же, чему и «Не оставляющий следа» Грегори Хоблита, с удовольствием отрецензированный нами накануне: имеет ли нравственное оправдание видеофиксация чужой боли и чужой смерти? И если Хоблит ставит вопрос о моральности массового – и потому анонимного – зрительского наслаждения снятыми на камеру сценами убийств и самоубийств, то Ромеро «приближает» ситуацию…
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StasO 2 апреля 2015, 12:51
Помешан на зомби.Стараюсь не пропускать фильмы с Их участием.Но такого Г я давно не видел.Разве что прошлое лето - "Зомби 3D" или как-то… Читать дальше…
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Ромеро создал потрясающий социальный трэш. Берем медленных зомби, добавляем страшненьких моментов, веселньких моментов и оборочиваем это… Читать дальше…
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