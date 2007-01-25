Цитаты
Officer Degepse Держитесь, пока мы продолжаем пытаться выйти на связь с подозреваемыми.
Jason 'Jinx' Taylor Нужна помощь?
Officer Degepse Спасибо, но у нас всё под контролем.
Jason 'Jinx' Taylor О, вы... у вас есть их номер?
Officer Degepse [смущённо] Нет! Обычно они пытаются связаться с нами примерно в этот момент.
Jason 'Jinx' Taylor Может, просто позвоните им?
Officer Degepse Спасибо за совет, но нам придётся дождаться, пока они сами выйдут на связь. Хорошо?
Jason 'Jinx' Taylor Ну ладно, если понадобится их номер — скажи, я дам.