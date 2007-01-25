Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Легенды леса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Как ограбить банк
6.0
Как ограбить банк - Трейлер
Киноафиша Фильмы Как ограбить банк
6.0

Как ограбить банк

, 2007
How to Rob a Bank
США / триллер, комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Как ограбить банк
6.0
Как ограбить банк - Трейлер
Как ограбить банк  Трейлер

О фильме

Молодой парень Джинкс, уставший от несправедливостей мира, совершенно случайно оказывается в подвале банка, запертый там вместе с Джессикой, служащей банка, уставшей от однообразия жизни. Внезапно некая банда совершает налет на банк, и теперь Джинксу приходится лавировать между грабителями и полицией, дабы спасти себя и девушку и выручить немного деньжат.

В ролях

Эрика Кристенсен
Эрика Кристенсен
Джессика
Гэвин Россдэйл
Simon
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Nick
Лео Фицпатрик
Gunman
Адриано Арагон
Fellow Officer
Рене Коэн
Hostage
Николо Коул
Бритт Дилэйно
Key Witness
Сильке Фернальд
Сабрина Мачадо
Терри Крюс
Терри Крюс
Officer DeGepse
Ник Стал
Ник Стал
Jinx
Режиссер Эндрюс Дженкинс
Сценарист Эндрюс Дженкинс
Композитор Didier Rachou
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 25 января 2007
Премьера в мире 25 января 2007
Дата выхода
22 мая 2008 Россия Top Film Distribution
22 мая 2008 Беларусь
22 мая 2008 Казахстан
25 января 2007 США
22 мая 2008 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $1 006
Производство Rick Lashbrook Films, Williamsburg Media Cult
Другие названия
How to Rob a Bank (and 10 Tips to Actually Get Away with It), How to Rob a Bank, Banka Soygunu, Como Assaltar Um Banco, Como Roubar Um Banco, Cum sa jefuiesti o banca, How to Rob a Bank ...and 10 Easy Tips to Get Away with It, Jak obrabować bank, Jak vykrást banku, Jó tanácsok bankrablóknak, Kaip apiplėšti banką, Το μεγάλο ριφιφί, Как ограбить банк, バンク・クラッシュ

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Как ограбить банк - Трейлер
Как ограбить банк Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Officer Degepse Держитесь, пока мы продолжаем пытаться выйти на связь с подозреваемыми.
Jason 'Jinx' Taylor Нужна помощь?
Officer Degepse Спасибо, но у нас всё под контролем.
Jason 'Jinx' Taylor О, вы... у вас есть их номер?
Officer Degepse [смущённо] Нет! Обычно они пытаются связаться с нами примерно в этот момент.
Jason 'Jinx' Taylor Может, просто позвоните им?
Officer Degepse Спасибо за совет, но нам придётся дождаться, пока они сами выйдут на связь. Хорошо?
Jason 'Jinx' Taylor Ну ладно, если понадобится их номер — скажи, я дам.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Как ограбить банк - смотреть в онлайн-кинотеатре

Как ограбить банк

Похожие фильмы онлайн

Пули над Бродвеем
 
Убийство Николь Браун Симпсон
 
Мошенники
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Как ограбить банк

Все самое лучшее
Все самое лучшее криминал, триллер, драма
2010, США
6.0
Плохая компания
Плохая компания боевик, триллер
2001, Чехия
5.0
Красная планета
Красная планета боевик, фантастика, триллер
2000, США / Австралия
5.0
Пули над Бродвеем
Пули над Бродвеем комедия, криминал
1994, США
7.0
Убить Билла
Убить Билла драма, комедия, криминал, триллер, боевик
2003, США
8.0
Высший балл
Высший балл криминал, комедия
2004, Германия / США
6.0
Синий каприз
Синий каприз криминал
2013, США
5.0
Сестры Бэнгер
Сестры Бэнгер комедия
2002, США
5.0
Выигрышный билет
Выигрышный билет комедия
2010, США
5.0
Собаки моих бывших
Собаки моих бывших комедия
2014, США
5.0
Убийство Николь Браун Симпсон
Убийство Николь Браун Симпсон триллер, криминал
2020, США
2.0
Нелепая шестерка
Нелепая шестерка комедия
2015, США
4.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Правда ли, что курицу-гриль в магазинах берут тухлую и «омолаживают» марганцовкой? Пищевой технолог дала честный ответ
Что ответить на вопрос «Как настроение?», чтоб не испортить себе жизнь: выведал восточную мудрость у японцев – теперь горя не знаю
Россияне часами стоят в очередях за бензином на АЗС: как сэкономить топливо и растянуть то, что осталось в баке
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
Нина постарела и возненавидела Шурика: продолжение «Кавказской пленницы» тайно вышло в 80-х
«Путаница полная с этим»: «12 стульев» Андреасяна зря «хоронят» до премьеры – Шахназаров объяснил, почему фильму можно дать шанс
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше