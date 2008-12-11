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Гора самоцветов Гора самоцветов
Киноафиша Фильмы Гора самоцветов

Гора самоцветов, 2006

2006 / Россия
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

Сборник из 5 анимационных фильмов ("Лиса-сирота", "Злыдни", "Про барана и козла", "Ворон-обманщик", "Умная дочка").
Сказка - первый и самый древний путь познания мира. "Гора Самоцветов" - это 52 сказки народов России. Каждую серию из цикла "Гора самоцветов" представляют одни и те же слова - "Мы живем в России". Всего несколько добрых слов о каждом народе, а следом - его мудрая и самобытная сказка. Именно такой радостный и светлый мир каждый взрослый мечтает подарить своему ребенку. Особую окраску мультсборнику придают голоса известных актеров, которые озвучивали эти сказки.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 11 декабря 2008
Премьера в мире 11 декабря 2008
Возраст 0+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Сергей Гордеев
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Лев Дуров
Лев Дуров
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Александр Филипенко
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Все актеры и съемочная группа
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7.1666665
Постер мультфильма Гора самоцветов 1 постер
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