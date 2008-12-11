Гора самоцветов, 2006

Сборник из 5 анимационных фильмов ("Лиса-сирота", "Злыдни", "Про барана и козла", "Ворон-обманщик", "Умная дочка").

Сказка - первый и самый древний путь познания мира. "Гора Самоцветов" - это 52 сказки народов России. Каждую серию из цикла "Гора самоцветов" представляют одни и те же слова - "Мы живем в России". Всего несколько добрых слов о каждом народе, а следом - его мудрая и самобытная сказка. Именно такой радостный и светлый мир каждый взрослый мечтает подарить своему ребенку. Особую окраску мультсборнику придают голоса известных актеров, которые озвучивали эти сказки.