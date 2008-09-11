Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ведьма: Реинкарнация" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Враг государства №1 Враг государства №1
Киноафиша Фильмы Враг государства №1
Mesrine: L'ennemi public n° 1

Враг государства №1, 2008

2008 / Франция
7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
30 дней бесплатно
30 дней бесплатно
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Первая часть истории Жака Месрина, знаменитого французского гангстера, который в 70-е годы был настоящим врагом государства N1. В течение почти двух десятков лет Жак Месрин, выходец из благополучной буржуазной семьи, организовывал и принимал участие в многочисленных вооруженных налетах на французские банки с редкими перерывами на тюремные отсидки, пока, наконец, не был схвачен канадской полицией во время очередного ограбления.

7.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 13 ноября 2008
Премьера в мире 11 сентября 2008
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Людивин Санье
Людивин Санье
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Жиль Леллуш
Жиль Леллуш
Рой Дюпюи
Рой Дюпюи
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Кровный отец
Кровный отец (2016)
6.4
Нападение на 13-й участок
Нападение на 13-й участок (2005)
6
Три часа на побег
Три часа на побег (2010)
6.8
Виктор
Виктор (2014)
5
Под водой
Под водой (2019)
6.903226
Дикая грация
Дикая грация (2007)
5.8
Комната в Риме
Комната в Риме (2010)
7.4
Натали Гранжье
Натали Гранжье (1972)
6.1666665
Крушение
Крушение (2023)
8.409091
Кожа, в которой я живу
Кожа, в которой я живу (2011)
7.5555553
Это всего лишь конец света
Это всего лишь конец света (2016)
7.5555553
Добро пожаловать в Нью-Йорк
Добро пожаловать в Нью-Йорк (2014)
5.6
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию и гангстеров Фильмы про мафию и гангстеров
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Фильмы про ограбления Фильмы про ограбления
Постер фильма Враг государства №1 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Враг государства №1 смотреть онлайн

Враг государства №1
30 дней бесплатно

Похожие фильмы онлайн

Кровный отец
 
Нападение на 13-й участок
 
Виктор
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
indian 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Paul от 13/11/2008 - 13:21:45

Хотелось бы заметить в адрес Paul: "критик" Роман Волобуев, мягко говоря, необъективен.… Читать дальше…
indian 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение eremeev от 12/11/2008 - 12:35:50

Матье Альмарик играет ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ "Враг государства №1: Легенда", где речь идет… Читать дальше…
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
От «Крушения» до «Мужчины нарасхват»: 10 лучших ролей Джерарда Батлера За что мир полюбил брутального британца.
Написать
31 января 2023 13:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Заговор дьявола
Заговор дьявола
2022, Чехия / США / Финляндия, ужасы, триллер, мистика
Телекинез
Телекинез
2022, Канада, фантастика
13 изгнаний дьявола
13 изгнаний дьявола
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
На краю
2022, США, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши