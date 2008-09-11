Враг государства №1, 2008

Первая часть истории Жака Месрина, знаменитого французского гангстера, который в 70-е годы был настоящим врагом государства N1. В течение почти двух десятков лет Жак Месрин, выходец из благополучной буржуазной семьи, организовывал и принимал участие в многочисленных вооруженных налетах на французские банки с редкими перерывами на тюремные отсидки, пока, наконец, не был схвачен канадской полицией во время очередного ограбления.