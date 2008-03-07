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Калейдоскоп
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Калейдоскоп, 2008

2008 / Россия
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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О фильме

В прошлом модный режиссер рекламных роликов Коля, уставший от "заказухи", решает заняться настоящим искусством. Помня высказывание своего предшественника Фассбиндера: "Если мир невозможно изменить, то его надо хотя бы описать", Коля собирается создать великий Фильм, блуждая по лабиринту бесконечности нашего мира, фиксируя свои исследования на пленку и "раздвигая границы" реальности. Но насколько человек свободен в своих действиях? Коля пытается провоцировать реальность (реальность представлена в виде разных ситуаций и персонажей), постепенно разрушая привычный окружающий мир. В какой-то момент Коля начинает думать, что он не сам снимает свой фильм, а кто-то другой управляет им. Его действия направлены на поиск этого существа - кто же этот манипулятор? Ученый? Доктор? Сценарист? Или, может, сам дьявол? Жена Коли Наташа, друг Вадик, и вся съемочная группа вовлечены в эти комичные, а порой трагические поиски.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 7 марта 2008
Премьера в мире 7 марта 2008
Возраст 12+
Режиссер
Ольга Дарфи
В ролях
Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Анфиса Чехова
Елена Морозова
Елена Морозова
Владимир Скворцов
Мария Беккер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Калейдоскоп 1 постер
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