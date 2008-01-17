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Постер фильма Второкурсник
7.2
Второкурсник - Отрывок 2
Киноафиша Фильмы Второкурсник
7.2

Второкурсник

, 2008
Assassination of a High School President
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Второкурсник
7.2
Второкурсник - Отрывок 2
Второкурсник  Отрывок 2

О фильме

Начав расследование об украденных экзаменационных билетах, репортер Бобби и самая популярная девочка школы не подозревают, что скоро они раскроют больший заговор в своей католической школе.

В ролях

Миша Бартон
Миша Бартон
Francesca Fachini
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Principal Jared T. Kirkpatrick
Захари Найтон
Захари Найтон
Мелони Диас
Мелони Диас
Clara Diaz
Рис Томпсон
Бобби Фанк
Майкл Рапапорт
Майкл Рапапорт
Coach Z
Кэтрин Моррис
Кэтрин Моррис
Nurse Platt
Джош Пэйс
Джош Пэйс
Padre Newell
Люк Граймс
Люк Граймс
Marlon Piazza
Patrick Taylor
Paul Moore
Аарон Химельштейн
Tad Goltz
Режиссер Бретт Саймон
Сценарист Kevin Jakubowski, Тим Калпин
Композитор Даниэль Луппи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 17 января 2008
Дата выхода
17 января 2008 Россия Пирамида 16+
4 февраля 2010 Германия
20 февраля 2014 Италия
17 января 2008 Казахстан
12 сентября 2013 Нидерланды
8 апреля 2010 Португалия
17 января 2008 США
17 января 2008 Украина

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Бюджет $11 500 000
Сборы в мире $69 564
Производство Vertigo Entertainment, Yari Film Group (YFG)
Другие названия
Assassination of a High School President, The High School Conspiracy, The Assassination, Ám Sát Thầy Hiệu Trưởng, Assassinat d'un président, Atentat na predsjednika gimnazije, Atentát na strední, High school: Løgn og konspirasjon, L'assassinat du président de l'école, La conspiració, La conspiración, Lange Beine, kurze Lügen, Lange Beine, kurze Lügen (und ein Fünkchen Wahrheit...), Lise Ateşi, Merénylet a suligóré ellen, Mokyklos prezidento žmogžudystė, O Mistério dos Exames Roubados, Provas e Trapaças, Salaliitto High Schoolissa, Szkoła zgorszenia, The Assassination - Al centro del complotto, The Sophomore, Ubistvo predsednika srednje škole, Zavjera, Σκάνδαλα στο λύκειο, Σκάνδαλα στο σχολείο, Убийство школьного президента, 処刑教室, 終極模犯生, Asesinato De Un Presidente De La Escuela Secundaria, El asesino, La conspiración (El asesino), Lange Beine, kurze Lügen und ein Fünkchen Wahrheit..., Ein Fünkchen Wahrheit, 高中校长暗杀事件, Asesinato en la secundaria, Atentát na střední, 高中校長陰謀事件, Szkola zgorszenia

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Второкурсник - Отрывок 2
Второкурсник Отрывок 2
Второкурсник - Отрывок 3
Второкурсник Отрывок 3
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Цитаты

[первые реплики]
Bobby Funke [рассказчик] Хочешь узнать правду о старшей школе? Надо разложить всё по полочкам. К сожалению, в Сэйнт Донован таблица Менделеева кривее, чем случай сколиоза. Дай мне шанс, и я всё проясню. Вот, например, домашка по испанскому. «Dame un batido de esperma» — это не «Отвези меня в аэропорт». Это значит «Дай мне сперматозоидный коктейль». И 22 школьника так ответили на прошлом уроке испанского в третьем классе. Про коктейль не уверен, но кто-то точно кормит нас чем-то липким. Все тусовки на кампусе списывают одну и ту же чёртову домашку. Ботаны, красавчики, драматичные зануды, спортсмены, ораторы, хейтеры, кто угодно. О, это серьёзно. И я на этом как розовые резинки на брекетах у твоей младшей сестры. Меня зовут Бобби Фанк. Я пишу для школьной газеты.
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Второкурсник

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