ПроизводствоVertigo Entertainment, Yari Film Group (YFG)
Другие названия
Assassination of a High School President, The High School Conspiracy, The Assassination, Ám Sát Thầy Hiệu Trưởng, Assassinat d'un président, Atentat na predsjednika gimnazije, Atentát na strední, High school: Løgn og konspirasjon, L'assassinat du président de l'école, La conspiració, La conspiración, Lange Beine, kurze Lügen, Lange Beine, kurze Lügen (und ein Fünkchen Wahrheit...), Lise Ateşi, Merénylet a suligóré ellen, Mokyklos prezidento žmogžudystė, O Mistério dos Exames Roubados, Provas e Trapaças, Salaliitto High Schoolissa, Szkoła zgorszenia, The Assassination - Al centro del complotto, The Sophomore, Ubistvo predsednika srednje škole, Zavjera, Σκάνδαλα στο λύκειο, Σκάνδαλα στο σχολείο, Убийство школьного президента, 処刑教室, 終極模犯生, Asesinato De Un Presidente De La Escuela Secundaria, El asesino, La conspiración (El asesino), Lange Beine, kurze Lügen und ein Fünkchen Wahrheit..., Ein Fünkchen Wahrheit, 高中校长暗杀事件, Asesinato en la secundaria, Atentát na střední, 高中校長陰謀事件, Szkola zgorszenia
Bobby Funke[рассказчик]Хочешь узнать правду о старшей школе? Надо разложить всё по полочкам. К сожалению, в Сэйнт Донован таблица Менделеева кривее, чем случай сколиоза. Дай мне шанс, и я всё проясню. Вот, например, домашка по испанскому. «Dame un batido de esperma» — это не «Отвези меня в аэропорт». Это значит «Дай мне сперматозоидный коктейль». И 22 школьника так ответили на прошлом уроке испанского в третьем классе. Про коктейль не уверен, но кто-то точно кормит нас чем-то липким. Все тусовки на кампусе списывают одну и ту же чёртову домашку. Ботаны, красавчики, драматичные зануды, спортсмены, ораторы, хейтеры, кто угодно. О, это серьёзно. И я на этом как розовые резинки на брекетах у твоей младшей сестры. Меня зовут Бобби Фанк. Я пишу для школьной газеты.
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