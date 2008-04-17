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Откуда берутся дети
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Откуда берутся дети, 2007

2007 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

У Павла есть все: прекрасная работа, сексапильная подружка, крутая тачка и, конечно, любящая мама. Однако мама считает, что у него нет ничего: ни жены, ни детей, а значит, счастья.

Ее самое большое желание — чтобы у Павла появилась семья. Как известно, материнская любовь может творить чудеса. И вот, под Новый год, как из рога изобилия на сына посыпались дети.

Что это, странное стечение обстоятельств? Происки ушлых кредиторов? Или новогодние подарки, способные сделать мир немного добрее, а Павла — счастливее...

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 17 апреля 2008
Премьера в мире 17 апреля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Союз
Режиссер
Марина Цурцумия
В ролях
Петр Красилов
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Елизавета Лотова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Откуда берутся дети 1 постер
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