Откуда берутся дети, 2007

У Павла есть все: прекрасная работа, сексапильная подружка, крутая тачка и, конечно, любящая мама. Однако мама считает, что у него нет ничего: ни жены, ни детей, а значит, счастья.

Ее самое большое желание — чтобы у Павла появилась семья. Как известно, материнская любовь может творить чудеса. И вот, под Новый год, как из рога изобилия на сына посыпались дети.

Что это, странное стечение обстоятельств? Происки ушлых кредиторов? Или новогодние подарки, способные сделать мир немного добрее, а Павла — счастливее...