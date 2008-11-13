1961 год. На космодроме Байконур идут последние приготовления к запуску первого человека в космос. На фоне важного исторического события разворачивается личная драма доктора Даниила Покровского. Так получилось, что именно сейчас судьба поставила героя на распутье. В личной жизни ему предстоит сделать выбор между женой и любовницей, а на службе - между профессиональным долгом и личными убеждениями. Так какой же вариант предпочтет Покровский? И как его решение скажется на жизни окружающих его людей, близких и коллег?
События фильма разворачиваются в СССР в 1961 году на Байконуре. Лента рассказывает о шести неделях из жизни врача Даниила Покровского, который готовит отряд первых космонавтов к выходу в космос, разрываясь от страха за этих героических людей и любви и жалости к двум близким ему женщинам — жене и любовнице.
|13 ноября 2008
|Россия
|Парадиз
|16+
|13 ноября 2008
|Беларусь
|13 ноября 2008
|Казахстан
|13 ноября 2008
|Украина
|15 сентября 2010
|Франция