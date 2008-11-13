1961 год. На космодроме Байконур идут последние приготовления к запуску первого человека в космос. На фоне важного исторического события разворачивается личная драма доктора Даниила Покровского. Так получилось, что именно сейчас судьба поставила героя на распутье. В личной жизни ему предстоит сделать выбор между женой и любовницей, а на службе - между профессиональным долгом и личными убеждениями. Так какой же вариант предпочтет Покровский? И как его решение скажется на жизни окружающих его людей, близких и коллег?