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Киноафиша Фильмы Бумажный солдат

Бумажный солдат

Bumazhnyy soldat 18+
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О фильме

1961 год. На космодроме Байконур идут последние приготовления к запуску первого человека в космос. На фоне важного исторического события разворачивается личная драма доктора Даниила Покровского. Так получилось, что именно сейчас судьба поставила героя на распутье. В личной жизни ему предстоит сделать выбор между женой и любовницей, а на службе - между профессиональным долгом и личными убеждениями. Так какой же вариант предпочтет Покровский? И как его решение скажется на жизни окружающих его людей, близких и коллег?

  • Изначально фильм должен был носить название “Отряд”. 
  • Съемки “Бумажного солдата” проходили в Ахтубинском районе Астраханской области, неподалеку от соленого озера Баскунчак. 
  • На 65-м Венецианском фестивале фильм завоевал сразу две награды - “Серебряный лев” и “Золотая Озелла”, присуждаемая за лучшую операторскую работу. 
  • В одном из интервью Алексей Герман-младший признался, что “Бумажный солдат” - это кино о нем самом. По словам режиссера, в дальнейшем он даже повторил судьбу своего героя - как и Даниил Покровский, он развелся с женой. 
  • “Бумажный солдат” стал вторым проектом Алексея Германа-младшего, участие в котором приняла Чулпан Хаматова. Ранее актриса снималась в его драме Garpastum (2005).

События фильма разворачиваются в СССР в 1961 году на Байконуре. Лента рассказывает о шести неделях из жизни врача Даниила Покровского, который готовит отряд первых космонавтов к выходу в космос, разрываясь от страха за этих героических людей и любви и жалости к двум близким ему женщинам — жене и любовнице.

Бумажный солдат - трейлер
Бумажный солдат  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 ноября 2008
Дата выхода
13 ноября 2008 Россия Парадиз 16+
13 ноября 2008 Беларусь
13 ноября 2008 Казахстан
13 ноября 2008 Украина
15 сентября 2010 Франция
Сборы в мире $284 987
Производство Phenomen Films, Министерство культуры Российской Федерации, Hubert Bals Fund
Другие названия
Bumazhnyy soldat, Paper Soldier, Papierowy żołnierz, Papírkatonák, Papírový voják, Soldado de papel, Soldat de papier, Soldato di carta, Soldatul de hârtie, Бумажный солдат, 宇宙飛行士の医者
Режиссер
Алексей Герман-младший
Алексей Герман-младший
В ролях
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Анастасия Шевелева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 19 голосов
6.5 IMDb
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Наша рецензия

В «Бумажном солдате» Герман-младший пришел практически к тому же, к чему и Герман-старший в своей последней на сегодня картине «Хрусталев, машину!»: фильм здесь оказывается сеансом чужого сновидения, которое тебе не излагают хорошим (или плохим) литературным языком, а демонстрируют прямо так – как есть. Несмотря на наличие некой общей идеи и определенных сюжетных рамок, «Бумажный солдат» – это коллаж, склеенный из фрагментов речи, обрывков быта,…
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Бумажный солдат - трейлер
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