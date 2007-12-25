Чужие против Хищника. Реквием, 2007

Корабль «Хищник» покидает Землю с пришельцами-лицехватами и трупом Шрама, который помог Лексу победить Королеву Ксеноморфов. Вскоре из него вырывается Предалиен и начинает убивать всех хищников на борту. В результате корабль терпит крушение в лесу близ небольшого американского городка. Опытный хищник Волк получает сигнал бедствия и отправляется на Землю, чтобы исследовать происшествия. Тем временем выводок Предалиенов начинает с огромной скоростью размножаться и захватывать территории. Теперь Земле суждено стать ареной битвы пришельцев…
Легендарные монстры, персонажи двух самых страшных серий современности, развязывают новую битву в обычном американском городке.
Теперь я поняла, кто мне все же… Читать дальше…
первая половина фильма очень качественна и захватывающая!
"чущник" это смешно!
первый "чужой против… Читать дальше…