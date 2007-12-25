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Чужие против Хищника. Реквием Чужие против Хищника. Реквием
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Чужие против Хищника. Реквием, 2007

2007 / США
6.5 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Корабль «Хищник» покидает Землю с пришельцами-лицехватами и трупом Шрама, который помог Лексу победить Королеву Ксеноморфов. Вскоре из него вырывается Предалиен и начинает убивать всех хищников на борту. В результате корабль терпит крушение в лесу близ небольшого американского городка. Опытный хищник Волк получает сигнал бедствия и отправляется на Землю, чтобы исследовать происшествия.  Тем временем выводок Предалиенов начинает с огромной скоростью размножаться и захватывать территории. Теперь Земле суждено стать ареной битвы пришельцев…

  • Оператор-постановщик Дэниэл Перл хотел визуально отделить этот фильм от его предшественника 2004 года, который он критиковал за использование фиксированных камер, широкие кадры и чрезмерно яркое освещение, которое раскрыло слишком много существ. Считая, что монстры лучше работают в темноте с документальной камерой, Перл использовал в основном ручную съемку и тускло освещенные локации. 
  • Создатели фильма назвали Хищника «Волком» в честь Винстона Вульфа из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». Оба персонажа работают «уборщиками», то есть подчищают за другими улики. 
  • Сначала фильм планировали снять в 3D, но этого не позволил ограниченный бюджет.

Легендарные монстры, персонажи двух самых страшных серий современности, развязывают новую битву в обычном американском городке.

6.5 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 января 2008
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 25 декабря 2007
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Колин Страуз
В ролях
Джон Ортис
Джон Ортис
Стивен Паскуале
Стивен Паскуале
Джонни Льюис
Джонни Льюис
Рейко Эйлсворт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чужие против Хищника. Реквием 2 постера
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Чужие против Хищника. Реквием смотреть онлайн

Чужие против Хищника. Реквием
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
Определенно лучше первого ЧпХ!!! Что камера дергается - раздражает только в финальной схватке и то не очень.
Теперь я поняла, кто мне все же… Читать дальше…
Андрей 12 марта 2018, 18:29
решил пересмотреть...
первая половина фильма очень качественна и захватывающая!
"чущник" это смешно!
первый "чужой против… Читать дальше…
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81 голос
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саундтрек фильма Чужие против Хищника. Реквием
Кадры из фильма Все кадры
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