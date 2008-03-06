Стритрейсеры, 2007

Степан Мохов, вернувшись из армии, устраивается в автосервис, где работает его отец. Здесь он знакомится с давней клиенткой, очаровательной девушкой Катей. Именно она рассказывает парню о стритрейсерах - людях, влюбленных в скорость и адреналин. Раньше Катя встречалась с лидером местных гонщиков Докером, но когда в их компании появляется Степа, красотка делает выбор в его пользу. Разумеется, такой поворот событий совсем не по душе ее бывшему. Чтобы не доводить конфликт до наивысшей точки накала, Катя, Степан и его младший брат Миша решают покинуть тусовку. Однако Докер не собирается отпускать девушку просто так - он похищает ее и увозит в неизвестном направлении…