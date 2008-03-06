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Стритрейсеры Стритрейсеры
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Streetracers

Стритрейсеры, 2007

2007 / Россия
6.6 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Степан Мохов, вернувшись из армии, устраивается в автосервис, где работает его отец. Здесь он знакомится с давней клиенткой, очаровательной девушкой Катей. Именно она рассказывает парню о стритрейсерах - людях, влюбленных в скорость и адреналин. Раньше Катя встречалась с лидером местных гонщиков Докером, но когда в их компании появляется Степа, красотка делает выбор в его пользу. Разумеется, такой поворот событий совсем не по душе ее бывшему. Чтобы не доводить конфликт до наивысшей точки накала, Катя, Степан и его младший брат Миша решают покинуть тусовку. Однако Докер не собирается отпускать девушку просто так - он похищает ее и увозит в неизвестном направлении…

  • Режиссером фильма выступил Олег Фесенко, известный зрителю по таким работам, как “Ведьма” (2006), “Рита” (2010), “1812: Уланская баллада” (2012) и другим.  
  • “Стритрейсеры” - четвертый совместный проект Алексея Чадова (Степан Мохов) и Николая Чиндяйкина (отец Кати). Ранее актеры появлялись вместе в фильмах “Высота 89” (2006), “Слуга государев” (2007), мини-сериале “На безымянной высоте” (2004). 
  • В саундтрек фильма вошли композиции групп “Слот”, BZIK, The Типы, Nефть. 
  • В 2018 году исполнители главный ролей Марина Александровна и Алексей Чадов вновь встретились на съемочной площадке фильма “Операция “Валькирия”.

Степан возвращается из армии. Автомастерская его отца теперь принадлежит некоему Докеру, который занимается организацией уличных гонок. Уличные гонки не цель, а способ жизни, страсть, объединяющая самых разных людей. Даже таких как Степан и Докер. Они похожи: оба не просто любят автомобили - не мыслят жизни без скорости и риска. Но принципы одного - пустые слова для другого, а значит столкновение неизбежно.

6.6 Оцените
68 голосов Рейтинг IMDb: 2.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 6 марта 2008
Премьера в мире 6 марта 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Олег Фесенко
В ролях
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Марина Александрова
Марина Александрова
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Николай Чиндяйкин
Николай Чиндяйкин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стритрейсеры 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Иркутянин 2 апреля 2015, 12:51
Я бы хотел спросить Fillocoffa- ты под глубинкой что подразумеваешь?
Я с Иркутска у нас народ с деревень приезжает на драгбитвы и выставки… Читать дальше…
tezzoman 2 апреля 2015, 12:51
фильм можно было не снимать, ждал премьеры, ожидания не оправданы, селика с некрашеным бампером, оклееная оракалом и с цветными тумблерами - не… Читать дальше…
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