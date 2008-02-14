Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Качели
1 постер
Киноафиша Фильмы Качели

Качели

Kacheli 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Отношения главных героев, мужа и жены Сергея и Тани Макаровых, подобны качелям - супруги то обожают друг друга, то ссорятся и изменяют. Сергей - боец отряда специального назначения. На службе он всегда собран, строг и решителен, но когда переступает порог дома, становится заботливым и ласковым. Таня работает в парикмахерской. Своевольная и непредсказуемая, она изменяет мужу с наркозависимым художником Алексеем. В конце концов она бросает Сережу и уходит к любовнику, который, по ее мнению, окончательно пропадет без ее поддержки. В надежде забыть Таню, Сергей заводит роман с преподавателем танцев Инной...

  • За роли в фильме “Качели” Андрей Мерзликин (Сергей Макаров) был номинирован на премию MTV Russia Movie Awards, а Ксения Раппопорт (Инна Максимовна) - на премию “Золотой орел”. 
  • В саундтрек фильма вошли композиции рок-группы “Сплин”. 
  • Впоследствии исполнители главных ролей Мария Миронова и Андрей Мерзликин снимались вместе в сериалах “Измена” (2011), “Крик совы” (2012), “Сын” (2014), “Родина” (2015). 
  • Среди других известных работ режиссера “Качелей” Антона Сиверса - “Сестры” (2004), “Вербное воскресенье” (2009), “Василиса” (2013), “Черная кошка” 92016) и другие.

Что наша жизнь? – Качели...

Все мы подвержены разным страстям. Кто-то взлетает в облака и в следующую минуту падает в бездну. Кто-то плавно проживает свой век, испытывая лишь легкие волнения. Разница только в высоте полета. Но никто не застрахован от падения с этих качелей. И до сих пор не вывели формулу идеальной высоты. Чтобы было не страшно и не больно, когда с самого пика любви и наслаждения – лицом в землю, в грязь и пустоту...

Он - боец спецназа, она - его жена, и по сравнению с тем, что происходит между ними, реальные боевые действия кажутся игрой. И "качели" не остановить - герои понимают истинную ценность друг друга только тогда, когда пути назад практически нет.

Качели - трейлер
Качели  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 февраля 2008
Дата выхода
14 февраля 2008 Россия Каскад 16+
14 февраля 2008 Беларусь
14 февраля 2008 Казахстан
11 ноября 2008 США
14 февраля 2008 Украина
Сборы в мире $827 789
Производство Красная Стрела
Другие названия
Kacheli, Huśtawka, Качели
Режиссер
Антон Сиверс
Антон Сиверс
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Мария Миронова
Мария Миронова
Полина Исаева
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Качели
О чем говорят мужчины 7.8
О чем говорят мужчины (2010)
Брат 8.3
Брат (1997)
Поцелуй бабочки 5.4
Поцелуй бабочки (2006)
Кризис Веры 5.3
Кризис Веры (2007)
На крыше мира 1.5
На крыше мира (2008)
Опасная комбинация 4.3
Опасная комбинация (2008)
Лёд 7.4
Лёд (2017)
Сводные сестры 4.9
Сводные сестры (2016)
Простая девчонка 5.4
Простая девчонка (2013)
Дочь баяниста 5.6
Дочь баяниста (2012)
Лекции для домохозяек 5.9
Лекции для домохозяек (2012)
Два дня 7.4
Два дня (2011)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 17 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Качели

Похожие фильмы онлайн

О чем говорят мужчины
 
Брат
 
Лёд
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Качели - трейлер
Качели Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше