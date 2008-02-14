Отношения главных героев, мужа и жены Сергея и Тани Макаровых, подобны качелям - супруги то обожают друг друга, то ссорятся и изменяют. Сергей - боец отряда специального назначения. На службе он всегда собран, строг и решителен, но когда переступает порог дома, становится заботливым и ласковым. Таня работает в парикмахерской. Своевольная и непредсказуемая, она изменяет мужу с наркозависимым художником Алексеем. В конце концов она бросает Сережу и уходит к любовнику, который, по ее мнению, окончательно пропадет без ее поддержки. В надежде забыть Таню, Сергей заводит роман с преподавателем танцев Инной...
Что наша жизнь? – Качели...
Все мы подвержены разным страстям. Кто-то взлетает в облака и в следующую минуту падает в бездну. Кто-то плавно проживает свой век, испытывая лишь легкие волнения. Разница только в высоте полета. Но никто не застрахован от падения с этих качелей. И до сих пор не вывели формулу идеальной высоты. Чтобы было не страшно и не больно, когда с самого пика любви и наслаждения – лицом в землю, в грязь и пустоту...
Он - боец спецназа, она - его жена, и по сравнению с тем, что происходит между ними, реальные боевые действия кажутся игрой. И "качели" не остановить - герои понимают истинную ценность друг друга только тогда, когда пути назад практически нет.
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