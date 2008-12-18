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Обитаемый остров. Планета Саракш Обитаемый остров. Планета Саракш
Киноафиша Фильмы Обитаемый остров. Планета Саракш

Обитаемый остров. Планета Саракш, 2009

2009 / Россия
5.4 Оцените
251 голос Рейтинг IMDb: 5.1
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Действие разворачивается в середине XXII века. Пилот-землянин из Группы свободного поиска по имени Максим Каммерер вынужден совершить посадку на доселе неизученной планете. Очень скоро Максим понимает, что попал в постапокалиптический мир, где царит военная диктатура Неизвестных Отцов, искусно манипулирующих местным населением.

  • Съемки проходили в течение 222 дней. За этот период был отснят материал для первой и второй частей “Обитаемого острова”.
  • Изначально создатели фильма рассчитывали, что музыку к картине напишет Ханс Циммер.
  • Первый вариант сценария для фильма написал Эдуард Володарский. Однако позже Федор Бондарчук попросил переписать черновик писателей-фантастов Марину и Сергея Дяченко.
  • Большая часть съемок прошла в Москве и на полуострове Крым.
  • Компьютерная модель столицы Страны Отцов из “Обитаемого острова” включала 13500 уникальных зданий. Макет для нее разработал профессор МАРХИ Александр Коротич.
  • Символика Страны Неизвестных Отцов из картины визуально похожа на символику “Скрещенных стрел” – венгерской национал-социалистической организации. Непосредственно в книге Стругацких многие имена и названия черпают свои истоки в венгерском и албанском языках.

2157 год. Пилот Группы свободного поиска Максим Каммерер совершает вынужденную посадку на неизученной планете, где его берёт в плен абориген Зеф и сдаёт властям. Местный общественный строй напоминает милитаристскую диктатуру образца XX века. Власть принадлежит анонимным правителям — Неизвестным Отцам, они воздвигают по всей стране Башни, которые пропаганда называет противобаллистическими.

5.4 Оцените
251 голос Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 18 декабря 2008
Премьера в мире 18 декабря 2008
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
В ролях
Василий Степанов
Василий Степанов
Петр Федоров
Петр Федоров
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обитаемый остров. Планета Саракш 1 постер
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Обитаемый остров. Планета Саракш
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Наша рецензия
Положа руку на то место, где, согласно анатомическому атласу, должно бы находиться сердце, нужно со всей очевидностью признать: роман братьев Стругацких «Обитаемый остров», написанный в трагическом 1968 году, – далеко не самый лучший образчик прозы. Даже прозы фантастической, хотя этот жанр, кажется, наиболее беззащитен перед графоманами. Время от времени Стругацким удается вдохнуть в свое творение кислород настоящего, неотменимого и требовательного стиля: «Воздух был…
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Прулез 2 апреля 2015, 12:51
"Максимальная планка качества у этог офильма - махровый нишевой середнячок типа "Волкодава", а то и хуже."


если типа… Читать дальше…
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