Обитаемый остров. Планета Саракш, 2009

Действие разворачивается в середине XXII века. Пилот-землянин из Группы свободного поиска по имени Максим Каммерер вынужден совершить посадку на доселе неизученной планете. Очень скоро Максим понимает, что попал в постапокалиптический мир, где царит военная диктатура Неизвестных Отцов, искусно манипулирующих местным населением.
2157 год. Пилот Группы свободного поиска Максим Каммерер совершает вынужденную посадку на неизученной планете, где его берёт в плен абориген Зеф и сдаёт властям. Местный общественный строй напоминает милитаристскую диктатуру образца XX века. Власть принадлежит анонимным правителям — Неизвестным Отцам, они воздвигают по всей стране Башни, которые пропаганда называет противобаллистическими.
если типа… Читать дальше…