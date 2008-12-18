Обитаемый остров. Планета Саракш, 2009

Наша рецензия

Положа руку на то место, где, согласно анатомическому атласу, должно бы находиться сердце, нужно со всей очевидностью признать: роман братьев Стругацких «Обитаемый остров», написанный в трагическом 1968 году, – далеко не самый лучший образчик прозы. Даже прозы фантастической, хотя этот жанр, кажется, наиболее беззащитен перед графоманами. Время от времени Стругацким удается вдохнуть в свое творение кислород настоящего, неотменимого и требовательного стиля: «Воздух был…