|4 декабря 2008
|Россия
|Кино без границ
|22 января 2009
|Австралия
|17 октября 2008
|Австрия
|16 апреля 2009
|Аргентина
|4 декабря 2008
|Беларусь
|1 октября 2008
|Бельгия
|13 марта 2009
|Бразилия
|27 февраля 2009
|Великобритания
|23 апреля 2009
|Венгрия
|31 июля 2009
|Внешние малые острова США
|15 января 2009
|Германия
|19 февраля 2009
|Гонконг
|23 октября 2008
|Греция
|23 января 2009
|Дания
|16 октября 2008
|Израиль
|27 февраля 2009
|Ирландия
|16 января 2009
|Исландия
|16 января 2009
|Испания
|24 марта 2009
|Италия
|4 декабря 2008
|Казахстан
|29 ноября 2008
|Канада
|13 декабря 2008
|Латвия
|17 апреля 2009
|Литва
|4 сентября 2009
|Мексика
|27 ноября 2008
|Нидерланды
|23 апреля 2009
|Новая Зеландия
|26 декабря 2008
|Норвегия
|13 декабря 2008
|ОАЭ
|24 октября 2008
|Польша
|30 октября 2008
|Португалия
|12 декабря 2008
|Румыния
|24 декабря 2008
|США
|28 февраля 2009
|Сербия
|28 ноября 2008
|Турция
|4 декабря 2008
|Украина
|18 апреля 2009
|Уругвай
|23 января 2009
|Финляндия
|24 сентября 2008
|Франция
|7 января 2009
|Хорватия
|27 ноября 2008
|Чехия
|29 января 2009
|Швейцария
|19 декабря 2008
|Швеция
|20 февраля 2009
|Эстония
|1 апреля 2010
|Южная Корея
|12 июня 2010
|Япония