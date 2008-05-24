ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать

Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд

Можно ли заряжать смартфон до 100%? В многолетнем споре наконец поставлена точка

«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой

«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»

«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что

Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе

«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»

Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна

«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем