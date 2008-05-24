Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Класс
7.4
Класс - Трейлер
Киноафиша Фильмы Класс
7.4

Класс

, 2008
Entre les murs
Франция / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Класс
7.4
Класс - Трейлер
Класс  Трейлер

О фильме

Франсуа и его коллеги-учителя готовятся к новому году в средней школе в неблагополучном районе. Франсуа не заносчив и не слишком строг, его экстравагантная прямота часто ошарашивает учеников. Но его педагогическая этика подвергается испытанию, когда ученики начинают ставить под вопрос его методы преподавания.

В ролях

Франсуа Бегодо
François Marin
Agame Malembo-Emene
Agame
Angélica Sancio
Angélica
Arthur Fogel
Arthur
Boubacar Toure
Boubacar
Burak Özyilmaz
Burak
Carl Nanor
Carl
Cherif Bounaïdja Rachedi
Cherif
Dalla Doucoure
Dalla
Damien Gomes
Damien
Режиссер Лоран Канте
Сценарист Робен Кампийо, Лоран Канте, Франсуа Бегодо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 24 мая 2008
Дата выхода
4 декабря 2008 Россия Кино без границ
22 января 2009 Австралия
17 октября 2008 Австрия
16 апреля 2009 Аргентина
4 декабря 2008 Беларусь
1 октября 2008 Бельгия
13 марта 2009 Бразилия
27 февраля 2009 Великобритания
23 апреля 2009 Венгрия
31 июля 2009 Внешние малые острова США
15 января 2009 Германия
19 февраля 2009 Гонконг
23 октября 2008 Греция
23 января 2009 Дания
16 октября 2008 Израиль
27 февраля 2009 Ирландия
16 января 2009 Исландия
16 января 2009 Испания
24 марта 2009 Италия
4 декабря 2008 Казахстан
29 ноября 2008 Канада
13 декабря 2008 Латвия
17 апреля 2009 Литва
4 сентября 2009 Мексика
27 ноября 2008 Нидерланды
23 апреля 2009 Новая Зеландия
26 декабря 2008 Норвегия
13 декабря 2008 ОАЭ
24 октября 2008 Польша
30 октября 2008 Португалия
12 декабря 2008 Румыния
24 декабря 2008 США
28 февраля 2009 Сербия
28 ноября 2008 Турция
4 декабря 2008 Украина
18 апреля 2009 Уругвай
23 января 2009 Финляндия
24 сентября 2008 Франция
7 января 2009 Хорватия
27 ноября 2008 Чехия
29 января 2009 Швейцария
19 декабря 2008 Швеция
20 февраля 2009 Эстония
1 апреля 2010 Южная Корея
12 июня 2010 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $29 303 505
Производство Haut et Court, France 2 Cinéma, Canal+
Другие названия
Entre les murs, The Class, Entre los muros, Klassen, A Turma, Az osztály, Between the Walls, Beyn ha'kirot, Die Klasse, Entre os Muros da Escola, In clasa, Između zidova, Klasa, La clase, La clase de Laurent Cantet, La classe, Luokka, Medzi stenami, Mellan väggarna, Mezi zdmi, Paris 20-ku, Boku tachi no Class, Razred, Seinte vahel, Sınıf, Tarp sienų, Ανάμεσα στους τοίχους, В класната стая, Клас, Класс, パリ20区、僕たちのクラス, 墙壁之间, 我和我的小鬼們, 課室風雲, 课室风云, Anamesa stous toihous, Sinif, 클래스

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Класс - Трейлер
Класс Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Esmeralda [читая книгу Платона и одновременно провоцируя учителя из-за их прошлой истории] Думаешь, это не бабская книжка, а?

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Класс

Артюр Рембо
Артюр Рембо драма
2021, Франция
6.0
Дипан
Дипан криминал, драма
2015, США
7.0
Любовь
Любовь драма
2012, Германия / Франция / Австрия
7.0
Мальчик с велосипедом
Мальчик с велосипедом драма, комедия
2011, Франция / Италия / Бельгия
6.0
О Богах и людях
О Богах и людях драма
2010, Франция
7.0
Пророк
Пророк криминал, драма
2009, Франция / Италия
7.0
Мое волшебство
Мое волшебство драма
2008, Сингапур
6.0
Тюльпан
Тюльпан комедия, мелодрама
2008, Россия / Германия / Швейцария
7.0
4 месяца, 3 недели и 2 дня
4 месяца, 3 недели и 2 дня драма
2007, Румыния
7.0
Свадьба Туи
Свадьба Туи драма, мелодрама
2006, Китай
6.0
Дитя
Дитя мелодрама, драма
2005, Бельгия
6.0
Сын
Сын драма, детектив
2002, Франция / Бельгия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
Удивительный цифровой цирк: Последний акт
2026, Австралия / США, приключения, анимация, комедия, детектив, фантастика, ужасы, драма
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
ГАИшник остановил и спросил: «Куда едете?» Вот зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно правильно отвечать
Заметите эти два слова в составе – выбрасывайте мороженое в помойку: как распознать «паленый» пломбир за пару секунд
Можно ли заряжать смартфон до 100%? В многолетнем споре наконец поставлена точка
«Полюбила его с этой серии особенно»: зрители назвали 3 впечатляющих эпизода «Ментовских войн», после которых Шилов стал легендой
«Нолан ненавидит женщин!»: феминистки объявили войну «Интерстеллару» — режиссера-гения требуют «отменить»
«Человек-бензопила: История Резе» в центре секс-скандала на Западе – аниме смешали с грязью буквально ни за что
Спустя 45 лет в комнате Гоши нашли несостыковку: после этого сцену из «Москва слезам не верит» смотрят иначе
«На 100% состоящий из мемов» мульт СССР неожиданно зашел японцам: «так круто, что невозможно оторваться»
Ждать минимум 5 лет: по новому (и последнему) фильму Квентина Тарантино есть целых три новости — но хорошая из них лишь одна
«Очень глупо и непатриотично»: 8 сезон «Невского» должен стать последним — зрители назвали три причины «похоронить» Семенова насовсем
Посмотрела финал «Медведя» с 97% свежести: теперь понятно, почему его считают слабее первых сезонов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше