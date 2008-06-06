Купцов – рядовой солдат и до конца службы ему остается еще целый год. Он сильно отличается от сослуживцев и обладает качествами, совершенно лишними в армии – добрый, отзывчивый, к тому же у него золотые руки, чем вовсю пользуются окружающие. Купцову ничего не стоит соорудить настоящий костюм или изящно укоротить «парадку», более того, он даже умеет смастерить куклу, которая оживает в его руках.

Купцов тайно влюбляется в Анну (капитана секретной службы), а поскольку в нее влюблены многие, он не надеется на взаимность. Но любовь, если она настоящая, всегда приходит не вовремя… Неожиданно Анна замечает знаки внимания со стороны Купцова и понимает, что сама влюблена, несмотря на большую разницу в возрасте. В это же самое время ее давний ухажер Захаров собирается переводиться в Москву, а его место (в судьбе Анны) метит занять грубоватый капитан Прохоренков… Чем закончится эта любовная история?