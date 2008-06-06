Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Волшебник
1 постер
Киноафиша Фильмы Волшебник

Волшебник

Volshebnik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Купцов – рядовой солдат и до конца службы ему остается еще целый год. Он сильно отличается от сослуживцев и обладает качествами, совершенно лишними в армии – добрый, отзывчивый, к тому же у него золотые руки, чем вовсю пользуются окружающие. Купцову ничего не стоит соорудить настоящий костюм или изящно укоротить «парадку», более того, он даже умеет смастерить куклу, которая оживает в его руках.

Купцов тайно влюбляется в Анну (капитана секретной службы), а поскольку в нее влюблены многие, он не надеется на взаимность. Но любовь, если она настоящая, всегда приходит не вовремя… Неожиданно Анна замечает знаки внимания со стороны Купцова и понимает, что сама влюблена, несмотря на большую разницу в возрасте. В это же самое время ее давний ухажер Захаров собирается переводиться в Москву, а его место (в судьбе Анны) метит занять грубоватый капитан Прохоренков… Чем закончится эта любовная история?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 июня 2008
Дата выхода
6 июня 2008 Россия Premium Film 16+
11 сентября 2008 Казахстан
11 ноября 2008 США
11 сентября 2008 Украина
Производство Non-Stop Productions
Другие названия
Volshebnik, Волшебник
Режиссер
Андрес Пуустусмаа
Андрес Пуустусмаа
В ролях
Иван Ургант
Иван Ургант
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Иван Мартынов
Иван Мартынов
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Андрей Федорцов
Андрей Федорцов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Волшебник
От 180 и выше 6.0
От 180 и выше (2004)
Ночь святого Валентина 5.6
Ночь святого Валентина (2016)
Беспринципные в деревне 5.3
Беспринципные в деревне (2023)
Здравствуйте, мы ваша крыша! 6.6
Здравствуйте, мы ваша крыша! (2006)
Особенности национальной охоты в зимний период 6.4
Особенности национальной охоты в зимний период (2000)
Клипмейкеры 5.4
Клипмейкеры (2022)
Грозный папа 5.3
Грозный папа (2021)
Любовь и монстры 4.1
Любовь и монстры (2021)
Елки 8 4.0
Елки 8 (2021)
Честный развод 5.2
Честный развод (2021)
Мифы 3.8
Мифы (2017)
Ёлки 1914 5.0
Ёлки 1914 (2014)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше