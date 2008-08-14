Закрытые пространства, 2008

Боязнь открытых пространств - так расшифровывается название загадочной болезни агорафобии, которой страдает герой фильма Веня. Молодой человек безвылазно сидит дома, не бывает на тусовках и вечеринках, где можно познакомиться с привлекательными девушками. Впрочем, у Вени уже есть на примете разносчица пиццы Вика. Осталось только произвести на нее впечатление и убедить в силе своих чувств… Сделать это герой собирается довольно оригинальным способом. Когда девушка в очередной раз приносит заказ, Веня насильно запирает ее в своей квартире. Ситуация осложняется, когда на пороге появляется его друг Ростик…