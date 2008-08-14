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Закрытые пространства, 2008

2008 / Россия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Боязнь открытых пространств - так расшифровывается название загадочной болезни агорафобии, которой страдает герой фильма Веня. Молодой человек безвылазно сидит дома, не бывает на тусовках и вечеринках, где можно познакомиться с привлекательными девушками. Впрочем, у Вени уже есть на примете разносчица пиццы Вика. Осталось только произвести на нее впечатление и убедить в силе своих чувств… Сделать это герой собирается довольно оригинальным способом. Когда девушка в очередной раз приносит заказ, Веня насильно запирает ее в своей квартире. Ситуация осложняется, когда на пороге появляется его друг Ростик…

  • В одном из интервью Леонид Бичевин (Веня) рассказал, что во время проб режиссер фильма Игорь Ворскла расспрашивал актера, какими фобиями он страдает. 
  • Саундтрек к картине написали лидер группы “АукцЫон” Леонид Федоров и контрабасист Владимир Волков, автор музыкального проекта “ВолковТрио”. 
  • Героиня фильма, Вика, принадлежит к эмо-движению. Перед съемками исполнительница этой роли Мария Машкова тщательно погрузилась в тему - изучала историю субкультуры, посеяла блоги и форумы в Интернете, общалась с реальными эмо.
  • Мария Машкова (Вика) и Нелли Уварова (Тома) раее снимались вместе в сериале “Не родись красивой” (2005).

Молодая девушка Вика привозит по заказу пиццу в квартиру на мансардном этаже. Молодой человек расплачивается за заказ, после чего девушка обнаруживает, что дверь заперта. Парень объявляет о планах сексуального насилия в отношении пленницы и тут же начинает предпринимать попытки реализовать замысел… Отношения между героями, начавшись столь агрессивно, претерпят множество неожиданных трансформаций, вплоть до взаимной симпатии.

6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 августа 2008
Премьера в мире 14 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Игорь Ворскла
В ролях
Мария Машкова
Мария Машкова
Нелли Уварова
Нелли Уварова
Артем Семакин
Артем Семакин
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Закрытые пространства 2 постера
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