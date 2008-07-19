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The Midnight Meat Train

Полуночный экспресс, 2008

2008 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Леон живет со своей девушкой Майей, пытаясь зарабатывать на фотографии. Когда их друг назначает ему встречу с владелицей художественной галереи, та анализирует его работы и находит их недостаточно хорошими. Расстроенный Леон решает побродить по улицам, делая снимки, и следует за тремя панками, которые нападают на молодую женщину в метро. Леон защищает ее, и преступники уходят, но на следующее утро Леон обнаруживает, что она пропала. Леон становится одержим поиском незнакомки, и след приводит его в таинственный ночной поезд, ведущий в самые глубины ада…

  • Фильм основан на одноименном рассказе Клайва Баркера, опубликованном в 1984 году в первом томе его сборника «Кровавые книги». Сценарий был адаптирован Джеффом Бюлером. Специально для съемок появилась продюсерская компания Midnight Picture Show, созданная им, режиссером Рюхэем Китамурой и самим Клайвом Баркером. 
  • Тед Рэйми, который играет жертву мясника, является младшим братом Сэма Рэйми, сценариста и продюсера многих классических фильмов ужасов, таких как «Армия тьмы» и «Затащи меня в ад».
  • Некоторые из полотен, висящих в художественной галерее Сьюзан Хофф в начале фильма, написаны самим Клайвом Баркером.

Нью-йоркский фоторепортер выслеживает серийного убийцу, жертвами которого становятся пассажиры ночного метро.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 7 августа 2008
Премьера в мире 19 июля 2008
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Пирамида
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Рюхэй Китамура
Рюхэй Китамура
В ролях
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Тони Керран
Тони Керран
Роджер Барт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Полуночный экспресс 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
мун 2 апреля 2015, 12:51
мне не понравилось самое начало фильма,да и конец не сильно то и порадовал!✊ ✊ ✊
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саундтрек фильма Полуночный экспресс
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