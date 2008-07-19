Полуночный экспресс, 2008

Леон живет со своей девушкой Майей, пытаясь зарабатывать на фотографии. Когда их друг назначает ему встречу с владелицей художественной галереи, та анализирует его работы и находит их недостаточно хорошими. Расстроенный Леон решает побродить по улицам, делая снимки, и следует за тремя панками, которые нападают на молодую женщину в метро. Леон защищает ее, и преступники уходят, но на следующее утро Леон обнаруживает, что она пропала. Леон становится одержим поиском незнакомки, и след приводит его в таинственный ночной поезд, ведущий в самые глубины ада…