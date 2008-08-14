Оторва, 2008

Поппи Мур - избалованная 16-летняя американка из богатой семьи, обладающая бунтарским характером. Устав от выходок Поппи, ее отец решает отдать дочь в английскую школу для девушек, на территорию строгих правил и жесткой дисциплины. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили, но директриса остается непреклонной. Тогда Поппи разрабатывает новый, идеальный план побега...
Комическая история об американской девочке-подростке с бунтарским характером, которую, после многочисленных стычек с отцом, отправляют в английскую школу-интернат со строгими правилами, чтобы исправить ее поведение.