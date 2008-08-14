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Wild Child

Оторва, 2008

2008 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Поппи Мур - избалованная 16-летняя американка из богатой семьи, обладающая бунтарским характером. Устав от выходок Поппи, ее отец решает отдать дочь в английскую школу для девушек, на территорию строгих правил и  жесткой дисциплины. Девушка рвется на свободу и делает все, чтобы ее исключили, но директриса остается непреклонной. Тогда Поппи разрабатывает новый, идеальный план побега...

  • В одной из сцен Поппи спрашивает: “Что это за место? Хогвартс?”. Затем фильм переходит к сцене с Ширли Хендерсон, которая играла Плаксу Миртл в фильмах о Гарри Поттере. 
  • Последний фильм с участием Наташи Ричардсон. 
  • После съемок фильма Эмма Робертс и Алекс Петтифер начали встречаться в реальной жизни. Петтифер даже сделал татуировку с именем Эммы на своем безымянном пальце, но через несколько месяцев пара рассталась.
  • Когда Поппи находит свою мать на фотографии команды по лакроссу, имена под фотографией - это имена членов съемочной группы.
  • Песня “Real Wild Child” присутствует как в “Оторве” с участием Эммы Робертс, так и в “Красотке”, где снималась ее тетя, Джулия Робертс. 
  • Спортивный автомобиль Фредди - это “Austin-Healey Sprite”. 
  • Большую часть фильма Эмма Робертс носит светлый парик.

Комическая история об американской девочке-подростке с бунтарским характером, которую, после многочисленных стычек с отцом, отправляют в английскую школу-интернат со строгими правилами, чтобы исправить ее поведение.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 августа 2008
Премьера в мире 14 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ник Мур
В ролях
Эмма Робертс
Эмма Робертс
Наташа Ричардсон
Наташа Ричардсон
Алекс Петтифер
Алекс Петтифер
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Ник Фрост
Ник Фрост
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Оторва 2 постера
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