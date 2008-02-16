Зеркала, 2008

Уволенный сотрудник полиции Бен устраивается сторожем сгоревшего здания, в котором когда-то был дорогой универмаг. Со временем он обращает внимание на то, что все зеркала, оставшиеся в здании, несмотря на царящую вокруг грязь остаются чистыми, словно кто-то за ними ухаживает. Вскоре охранник начинает видеть в зеркалах страшные события прошлого. Бен увольняется из зловещего места, но оно уже не намерено отпускать его...
Разжалованный полицейский устраивается ночным охранником в супермаркет. Во время одного из дежурств в зеркалах он обнаруживает нечто странное и начинает собственное расследование загадки.