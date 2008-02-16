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Зеркала, 2008

2008 / США
8.0 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Уволенный сотрудник полиции Бен устраивается сторожем сгоревшего здания, в котором когда-то был дорогой универмаг. Со временем он обращает внимание на то, что все зеркала, оставшиеся в здании, несмотря на царящую вокруг грязь остаются чистыми, словно кто-то за ними ухаживает. Вскоре охранник начинает видеть в зеркалах страшные события прошлого. Бен увольняется из зловещего места, но оно уже не намерено отпускать его...

  • Фильм снят в Румынии. Большая часть съемок проходила в недостроенном здании Академии наук имени Николае Чаушеску в Бухаресте. 
  • Изначально сценарий фильма был простым ремейком южнокорейского фильма ужасов 2003 года “Зазеркалье”. Получив предложение стать режиссером картины, Александра Ажа прочел сценарий и остался недоволен многими деталями истории. Он решил сохранить основную идею оригинального фильма о зеркалах, но кардинально изменить сюжет. 
  • Продюсеру Грегори Левассеру пришлось в срочном порядке искать замену режиссеру для съемок сцены, в которой герою Кифера Сазерленда кажется, что он горит, так как Александру Аже нужно было срочно покинуть съемочную площадку из-за преждевременных родов жены. 
  • В сцене, действие которой происходит в баре, гример Грег Никотеро сыграл мужчину, играющего в бильярд. 
  • В октябре 2010 года на экраны вышел сиквел, сюжетно не имеющий никакой связи с оригиналом.

Разжалованный полицейский устраивается ночным охранником в супермаркет. Во время одного из дежурств в зеркалах он обнаруживает нечто странное и начинает собственное расследование загадки.

8.0 Оцените
109 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 августа 2008
Премьера в мире 16 февраля 2008
Возраст 18+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Александр Ажа
Александр Ажа
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Эми Смарт
Эми Смарт
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Пола Пэттон
Пола Пэттон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Зеркала 2 постера
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Зеркала
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Наша рецензия
Свирепый и ужасный Александр Ажа, один из наиболее душераздирающих представителей молодого французского поколения кромсателей плоти, раз от разу снимает все менее кровавое, все менее страшное и все менее осмысленное кино. В «Высоком напряжении», с коего, собственно, и началась победная поступь Ажа по грудам расчлененных тел и здоровенным шматам внутренностей, была жесточайшая экзистенциальная бойня – абсолютно невыносимая, реально выворачивающая не наизнанку даже, а куда-то…
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Федич 2 апреля 2015, 12:51
Стрелять-колотить!Моя девушка просыпала попкорн...я реально напрягся пару раз, хотя считаю себя непробиваемым=)
Q324 2 апреля 2015, 12:51
Полный отстой. Напоминает события начала 90-х, когда в Россею свозили всякий киномусор.
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