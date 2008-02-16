Зеркала, 2008

Наша рецензия

Свирепый и ужасный Александр Ажа, один из наиболее душераздирающих представителей молодого французского поколения кромсателей плоти, раз от разу снимает все менее кровавое, все менее страшное и все менее осмысленное кино. В «Высоком напряжении», с коего, собственно, и началась победная поступь Ажа по грудам расчлененных тел и здоровенным шматам внутренностей, была жесточайшая экзистенциальная бойня – абсолютно невыносимая, реально выворачивающая не наизнанку даже, а куда-то…