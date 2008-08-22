Русалочка: начало истории Ариэль, 2008

Представьте, что в далекие времена, задолго до того, как Ариэль повстречала принца Эрика и вышла на сушу, музыка была под запретом в подводном королевстве Атлантики. Разрываясь между желанием во всем следовать установленному порядку и своею любовью к музыке, Ариэль должна сделать самый трудный выбор в своей жизни...

Сможет ли юная Русалочка с помощью своих друзей - Себастьяна и Флаундера, а также ее шести озорных сестер - вернуть в королевство музыку, дружбу и любовь?

Погрузитесь в волшебное музыкальное приключение Ариэль, в котором Вы получите настоящее удовольствие от неожиданных поворотов сюжета, потрясающих анимационных эффектов и оригинальных песен. Ваши любимые герои и их новые замечательные друзья снова с Вами, чтобы подарить эту незабываемую сказочную историю!