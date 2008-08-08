Новая Земля, 2008

Действие разворачивается в альтернативной реальности. После отмены смертной казни тюрьмы по всему миру оказываются переполнены. Чтобы решить эту проблему, власти нескольких стран решаются на рискованный эксперимент. Они вывозят группу заключенных на необитаемый остров, расположенный где-то за полярным кругом. Здесь им предстоит создать свое общество и установить собственные порядки. Разумеется, за происходящим на острове будут приглядывать охранники, но вмешаться они могут лишь по просьбе самих осужденных. Сразу же после высадки на берег между преступниками вспыхивают конфликты, атмосфера накаляется с каждым днем…