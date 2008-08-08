Новая Земля, 2008

Действие разворачивается в альтернативной реальности. После отмены смертной казни тюрьмы по всему миру оказываются переполнены. Чтобы решить эту проблему, власти нескольких стран решаются на рискованный эксперимент. Они вывозят группу заключенных на необитаемый остров, расположенный где-то за полярным кругом. Здесь им предстоит создать свое общество и установить собственные порядки. Разумеется, за происходящим на острове будут приглядывать охранники, но вмешаться они могут лишь по просьбе самих осужденных. Сразу же после высадки на берег между преступниками вспыхивают конфликты, атмосфера накаляется с каждым днем…
Действие этой антиутопии происходит в недалеком будущем. Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Все больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров а севере, где обустраивается небольшое поселение. На остров вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают новую жизнь. Они предоставлены сами себе. Поселенцы начинают жить по закону "Последний — мёртвый". Главный герой фильма пытается противостоять этому.