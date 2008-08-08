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Новая Земля Новая Земля
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Новая Земля, 2008

2008 / Россия
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Действие разворачивается в альтернативной реальности. После отмены смертной казни тюрьмы по всему миру оказываются переполнены. Чтобы решить эту проблему, власти нескольких стран решаются на рискованный эксперимент. Они вывозят группу заключенных на необитаемый остров, расположенный где-то за полярным кругом. Здесь им предстоит создать свое общество и установить собственные порядки. Разумеется, за происходящим на острове будут приглядывать охранники, но вмешаться они могут лишь по просьбе самих осужденных. Сразу же после высадки на берег между преступниками вспыхивают конфликты, атмосфера накаляется с каждым днем…

  • Режиссером картины стал Александр Мельник. “Новая земля” стала его дебютом в большом кино. В 2015 году вышел еще один фильм Александра Мельника “Территория”, основанный на одноименном романе Олега Куваева. 
  • В 2010 году Константин Лавроненко (Жилин) и Марат Башаров (Толя-слесарь) снова встретились на съемочной площадке комедии “Зайцев, жги! История шоумена”. 
  • Константин Лавроненко исполнил главную роль сразу в двух фильмах Александра Мельникова. В “Новой Земле” он сыграл Жилина, а в “Территории” - инженера Илью Николаевича Чинкова.

Действие этой антиутопии происходит в недалеком будущем. Во всем мире отменена смертная казнь. Тюрьмы переполнены. Все больше средств требуется для содержания осужденных на пожизненное заключение. Международные организации принимают решение о проведении эксперимента. Россия предоставляет необитаемый остров а севере, где обустраивается небольшое поселение. На остров вывозится первая экспериментальная партия заключенных из России. Им предлагают новую жизнь. Они предоставлены сами себе. Поселенцы начинают жить по закону "Последний — мёртвый". Главный герой фильма пытается противостоять этому.

7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 августа 2008
Премьера в мире 8 августа 2008
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Александр Мельник
В ролях
Константин Лавроненко
Константин Лавроненко
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Марат Башаров
Марат Башаров
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Новая Земля 2 постера
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Новая Земля
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nytiki 2 апреля 2015, 12:51
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vsetaki 2 апреля 2015, 12:51
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