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Сказочный кот Сказочный кот
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Cat Tale

Сказочный кот, 2010

2010 / США
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О фильме

Это история одного котенка, который вырос в собачьей семье.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 9 сентября 2008
Премьера в мире 9 сентября 2008
Возраст 0+
Режиссер
Фликс Ип
В ролях
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Элиша Катберт
Элиша Катберт
Дэвид Кросс
Дэвид Кросс
Шон Эстин
Шон Эстин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Сказочный кот 1 постер
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