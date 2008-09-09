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Сказочный кот
Cat Tale
Сказочный кот, 2010
2010 / США
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Жанр:
анимация
приключения
комедия
семейный
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О фильме
Это история одного котенка, который вырос в собачьей семье.
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мало голосов
Оцените
2
голоса
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2010
Премьера в России
9 сентября 2008
Премьера в мире
9 сентября 2008
Возраст
0+
Режиссер
Фликс Ип
В ролях
Стэнли Туччи
Кэтрин О'Хара
Элиша Катберт
Дэвид Кросс
Шон Эстин
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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