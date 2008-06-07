В калмыцком ауле живет простая семья — Баира и ее муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают баранов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену — обещал соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка — молодая красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием смотрит на себя в зеркало — ей 40 лет...

Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной аул и идет, куда глаза глядят — в город. А там совсем другая жизнь, по другим законам. Город полон сюрпризов, разочарований и жестокости. Баира будет и в эйфории от счастья и на волоске от смерти. Баира даже почувствует себя Золушкой — ее полюбит сказочный принц.

Но... старшая жена пришла в город не просто так. Ее цель — найти средство, чтобы жестоко отомстить мужу...