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Киноафиша Фильмы Старшая жена

Старшая жена

Starshaya zhena 18+
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О фильме

В калмыцком ауле живет простая семья — Баира и ее муж Съезд. Они любят друг друга, вместе стригут и продают баранов, ведут хозяйство, никогда не расстаются и другой жизни не знают. И вдруг Съезд приводит в дом вторую жену — обещал соседке перед смертью жениться на ее внучке. Внучка — молодая красавица, да еще и беременная. Баира с отчаянием смотрит на себя в зеркало — ей 40 лет...

Почувствовав себя лишней, Баира покидает родной аул и идет, куда глаза глядят — в город. А там совсем другая жизнь, по другим законам. Город полон сюрпризов, разочарований и жестокости. Баира будет и в эйфории от счастья и на волоске от смерти. Баира даже почувствует себя Золушкой — ее полюбит сказочный принц.

Но... старшая жена пришла в город не просто так. Ее цель — найти средство, чтобы жестоко отомстить мужу...

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 июня 2008
Дата выхода
11 сентября 2008 Россия 12+
11 сентября 2008 Казахстан
11 сентября 2008 Украина
Бюджет $5 000 000
Производство Josh Wood Productions, КИНОПРОМ
Другие названия
Starshaya zhena, The Elder Wife, Старшая жена
Режиссер
Иван Соловов
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Лидия Вележева
Лидия Вележева
Александр Баширов
Александр Баширов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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