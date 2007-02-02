Мигель и Уильям, 2007

Сервантес и Шекспир были величайшими писателями современности и жили в одно время, но они никогда не встречались. Режиссер заставила их встретиться и влюбиться в одну и ту же женщину умопомрачительной красоты — Леонору.

Благородная дама едет из Лондона в Испанию, чтобы выйти замуж за герцога Орландо. Но ее любовник Шекспир оказывается более настойчивым. Чем она могла себе представить. Он встречает ее в замке герцога, где также гостит Сервантес.

Леонор заказывает обоим писателям пьесу для своего бракосочетания. Это задание становится началом соперничества между чувственным умудренным жизнью испанцем и молодым легкомысленным англичанином. Но когда Леонор попадает в ловушку из-за интриги с "украденной брошью" Уильям и Мигель преодолевают свою вражду, чтобы поставить комедию, чем спасают ее жизнь и делают ее счастливой.

"Все хорошо, что хорошо кончается", — сказал Шекспир.