Мигель и Уильям, 2007

Благородная дама едет из Лондона в Испанию, чтобы выйти замуж за герцога Орландо. Но ее любовник Шекспир оказывается более настойчивым. Чем она могла себе представить. Он встречает ее в замке герцога, где также гостит Сервантес.
Леонор заказывает обоим писателям пьесу для своего бракосочетания. Это задание становится началом соперничества между чувственным умудренным жизнью испанцем и молодым легкомысленным англичанином. Но когда Леонор попадает в ловушку из-за интриги с "украденной брошью" Уильям и Мигель преодолевают свою вражду, чтобы поставить комедию, чем спасают ее жизнь и делают ее счастливой.
"Все хорошо, что хорошо кончается", — сказал Шекспир.