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Мигель и Уильям
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Miguel and William

Мигель и Уильям, 2007

2007 / Испания
4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме
Сервантес и Шекспир были величайшими писателями современности и жили в одно время, но они никогда не встречались. Режиссер заставила их встретиться и влюбиться в одну и ту же женщину умопомрачительной красоты — Леонору.

Благородная дама едет из Лондона в Испанию, чтобы выйти замуж за герцога Орландо. Но ее любовник Шекспир оказывается более настойчивым. Чем она могла себе представить. Он встречает ее в замке герцога, где также гостит Сервантес.

Леонор заказывает обоим писателям пьесу для своего бракосочетания. Это задание становится началом соперничества между чувственным умудренным жизнью испанцем и молодым легкомысленным англичанином. Но когда Леонор попадает в ловушку из-за интриги с "украденной брошью" Уильям и Мигель преодолевают свою вражду, чтобы поставить комедию, чем спасают ее жизнь и делают ее счастливой.

"Все хорошо, что хорошо кончается", — сказал Шекспир.

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 17 января 2008
Премьера в мире 2 февраля 2007
Возраст 18+
Прокатчик Интерсинема
Бюджет €6 000 000
Режиссер
Инес Пари
В ролях
Хуан Луис Галиардо
Уилл Кемп
Уилл Кемп
Малена Альтерио
Малена Альтерио
Роберто Кайро
Хорхе Кальво
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мигель и Уильям 1 постер
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