Адмиралъ, 2008

Фильм “Адмиралъ” посвящен последним годам жизни Александра Васильевича Колчака, флотоводца и полярного исследователя, а впоследствии – лидера Белого движения и Верховного правителя России.

Центром сюжета стала история поздней любви Колчака к художнице и поэтессе Анне Васильевне Тимиревой, разворачивающаяся на фоне Первой мировой войны, гибели Российской империи в ходе Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны.

В основу эпичного кинополотна Андрея Кравчука, отмеченного на Берлинском кинофестивале за фильм “Итальянец”, легли реальные исторические события. Однако, по признанию самого режиссера, главной целью картины стало скорее не дословное изображение истории, а раскрытие личности адмирала Колчака. Картина собрала на одном экране целую россыпь звезд российского кино: главные роли исполнили Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Егор Бероев и Анна Ковальчук. Также в актерский состав вошли Барбара Брыльска, Виктор Вержбицкий, Кирилл Плетнев, Виктор Раков, Александр Лазарев-младший и другие.