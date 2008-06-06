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Адмиралъ Адмиралъ
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Адмиралъ, 2008

2008 / Россия
8.0 Оцените
335 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм “Адмиралъ” посвящен последним годам жизни Александра Васильевича Колчака, флотоводца и полярного исследователя, а впоследствии – лидера Белого движения и Верховного правителя России.

Центром сюжета стала история поздней любви Колчака к художнице и поэтессе Анне Васильевне Тимиревой, разворачивающаяся на фоне Первой мировой войны, гибели Российской империи в ходе Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны.

В основу эпичного кинополотна Андрея Кравчука, отмеченного на Берлинском кинофестивале за фильм “Итальянец”, легли реальные исторические события. Однако, по признанию самого режиссера, главной целью картины стало скорее не дословное изображение истории, а раскрытие личности адмирала Колчака. Картина собрала на одном экране целую россыпь звезд российского кино: главные роли исполнили Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Егор Бероев и Анна Ковальчук. Также в актерский состав вошли Барбара Брыльска, Виктор Вержбицкий, Кирилл Плетнев, Виктор Раков, Александр Лазарев-младший и другие.

  • Роль Колчака могла достаться Александру Домогарову, Александр Балуеву или Алексею Серебрякову, а Каппеля – Владиславу Галкину. Галкин был уже утвержден на роль, но на съемках “Диверсанта” сломал ногу, и его заменили Сергеем Безруковым.
  • Слоган к фильму – “Ибо крепка, как смерть, любовь” – взят из Песни Песней Соломона, входящей в Ветхий Завет Библии.
  • Ряд сцен снимали на крейсере “Аврора” в Санкт-Петербурге. Для батальных эпизодов в качестве статистов привлекли около двух сотен матросов – солдат-срочников.
  • Для съемок массовых сцен костюмеры подготовили более 300 костюмов со всеми необходимыми знаками отличия.
  • Съемки продлились полтора года, включая перерыв на два-три месяца. Вся работа на фильмом заняла около четырех лет.
  • До выхода на экраны “Адмирала” Анна Ковальчук уже исполняла роль жены героя Константина Хабенского в фильме “Час пик” (2006), а Елизавета Боярская сыграла его возлюбленную Надю в “Иронии судьбы. Продолжение” (2007).
  • Хотя “Ирония судьбы. Продолжение” вышла в прокат почти на год раньше ”Адмирала”, на роль Надюши в фильме Бекмамбетова Лиза Боярская была утверждена уже после того, как стала партнершей Хабенского по картине “Адмиралъ”.
  • Реальная Анна Тимирева в 1964 году принимала участие в съемках картины “Война и мир” режиссера Сергея Бондарчука. Анна Васильевна выступала консультантом по этикету на площадке, а также снялась в эпизодической роли.
  • Сцену прибытия поезда на вокзал в Омске снимали на Рижском вокзале в Москве.
  • Съемочной команде пришлось создать модель корабля Колчака в натуральную величину. Съемки морского боя, который на экране длится 12 минут, заняли около месяца.
  • В основе главной песни к фильму (“Анна” в исполнении Виктории Дайнеко”) лежат стихи Анны Тимиревой об Александре Колчаке. Музыку к ним написал композитор и музыкальный продюсер Игорь Матвиенко.
  • “Адмиралъ” вышел рекордным по своим временам тиражом в 1247 копий. При бюджете в 20 миллионов долларов сборы фильма составили 38 миллионов. По итогам 2008 картина заняла второе место в российском кинопрокате.
  • В начальной и финальной сцене, показывающих съемки картины “Война и мир” роль своего отца, Сергея Бондарчука, исполнил Федор Бондарчук.
  • На роль Анны Тимиревой рассматривали Екатерину Климову, Ольгу Будину и Оксану Фандеру, на роль Софьи Колчак – Евгению Крюкову, Екатерину Гусеву и Чулпан Хаматову.
  • Съемки “Адмирала” проходили в Иркутске, на Малом море, на байкальском острове Ольхон, в Нижегородской области, Петербурге, Коломне и Севастополе. Часть сцен снималась в Балтийском море в Эстонии.

...ибо сильна, как смерть, любовь...

Фильм о жизни адмирала Александра Васильевича Колчака.

8.0 Оцените
335 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 июня 2008
Премьера в мире 6 июня 2008
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Андрей Кравчук
Андрей Кравчук
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Егор Бероев
Егор Бероев
Все актеры и съемочная группа
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Адмиралъ
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Наша рецензия
Фильм «Адмиралъ» – явление по меньшей мере обнадеживающее на фоне современного отечественного кинематографа, с нелепым пыхтением старающегося влезть в историческое дупло то на отметке Невской битвы, то на отметке 1612 года, а то и с целью спасения последнего российского императора. Во всяком случае, к жизнеописанию Александра Колчака авторы «Адмирала» не стали примешивать ни фэнтези, ни вестерн, ни идеологию, что по нынешним временам дело исключительное. К тому же…
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Оля78 2 апреля 2015, 12:51
Вчера посмотела "Адмирал". Многого не ждала и не ошиблась. Кино действительно слабоватое. Гораздо слабее, чем его pr-сопровождение. Вообще… Читать дальше…
Berry 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Katys, 09/10/2008 - 23:47:34): по крайней мере в той гражданской войне между белыми и красными в новых учебниках по истории будет написана… Читать дальше…
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