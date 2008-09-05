7.0
Я и Орсон Уэллс - трейлер
7.0

Я и Орсон Уэллс

, 2008
Me and Orson Welles
Великобритания / драма / 18+
Постер фильма Я и Орсон Уэллс
7.0
Я и Орсон Уэллс - трейлер
Я и Орсон Уэллс  трейлер

О фильме

Неделя из жизни актера, который в 1937 году пытается пройти кастинг на участие в постановке шекспировского "Юлия Цезаря" — пьесы, которую ставит в нью-йоркском театре молодой Орсон Уэллс.

В ролях

Бен Чаплин
Бен Чаплин
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Келли Райлли
Келли Райлли
Кристиан МакКэй
Кристиан МакКэй
Режиссер Ричард Линклейтер
Сценарист Роберта Каплоу, Holly Gent, Vincent Palmo Jr.
Композитор Майкл Джей МакЭвой
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 4 декабря 2009
Премьера в мире 5 сентября 2008
Дата выхода
5 сентября 2008 Россия 12+
26 августа 2010 Германия
5 сентября 2008 Дания 15
5 сентября 2008 Казахстан
11 декабря 2009 Канада
25 ноября 2009 США
5 сентября 2008 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $2 336 172
Производство CinemaNX, Isle of Man Film, Framestore
Другие названия
Me and Orson Welles, Me & Orson Welles, Me & Orson, Aš ir Orsonas Velsas, Ben ve Orson Welles, Ego ki o Orson Welles, Én és Orson Welles, Eu e Orson Welles, Eu si Orson Welles, Ich & Orson Welles, Ja a Orson Welles, Ja i Orson Vels, Ja i Orson Welles, Man va Orson Welles, Mina ja Orson Welles, Minä ja Orson Welles, Moi et Orson Welles, Orson Welles & moi, Εγώ κι ο Όρσον Γουέλς, Στον έρωτα όλα επιτρέπονται, Аз и Орсън Уелс, Я и Орсон Уэллс, Я та Орсон Веллс, 僕と彼女とオーソン・ウェルズ, 我和奥逊·威尔斯, 星夢傳奇：奧森威爾斯與我

Рейтинг фильма

7.0
17 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

Orson Welles Ты действительно бог, созданный для актёрства, Ричард. Это были не просто слова, понял? Я узнаю «Взгляд».
Richard Samuels «Взгляд»?
Orson Welles Это глубокое, до костей понимание, что твоя жизнь абсолютно бессмысленна, и чтобы просто выжить, ты должен заново себя изобрести. Потому что если люди тебя не найдут, они не смогут тебя ненавидеть. Видишь, если я смогу быть Брутом эти 90 минут сегодня вечером; я имею в виду действительно быть им, изнутри; то эти 90 минут — это чудесное облегчение от того, чтобы быть самим собой. Вот что ты видишь в глазах каждого великого актёра.

