Цитаты
Orson Welles Ты действительно бог, созданный для актёрства, Ричард. Это были не просто слова, понял? Я узнаю «Взгляд».
Richard Samuels «Взгляд»?
Orson Welles Это глубокое, до костей понимание, что твоя жизнь абсолютно бессмысленна, и чтобы просто выжить, ты должен заново себя изобрести. Потому что если люди тебя не найдут, они не смогут тебя ненавидеть. Видишь, если я смогу быть Брутом эти 90 минут сегодня вечером; я имею в виду действительно быть им, изнутри; то эти 90 минут — это чудесное облегчение от того, чтобы быть самим собой. Вот что ты видишь в глазах каждого великого актёра.