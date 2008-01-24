Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Спрячь это подальше
4.8 Рейтинг IMDb: 4.6
Спрячь это подальше

The Year of Getting to Know Us 18+
О фильме

Когда-то Кристофер Рокет жил во Флориде под опекой родителей. Его мамочка эксцентричным поведением могла довести до инфаркта, а отец фанатичным пристрастием к игре в гольф — свести с ума. Сын был благоразумнее и просто-напросто удрал в Нью-Йорк. Талантливому южанину повезло — он стал успешным журналистом и был вполне доволен жизнью. Особенно, если учесть отсутствие вечного раздражителя в виде папы с мамой. Однако внезапное известие о болезни отца вынудило Рокета спешно отправляться в родной город. Героя ждут очень неожиданные события и перемены в сознании...

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 24 января 2008
Дата выхода
24 января 2008 Россия Top Film Distribution 16+
24 января 2008 Казахстан
24 января 2008 США
24 января 2008 Украина
MPAA R
Производство Grand Army Entertainment, Holly Wiersma Productions, Ring Productions
Другие названия
The Year of Getting to Know Us, Al año de conocernos, Antimetopos me to parelthon, Contrasti e amori, Das Jahr, in dem wir uns kennenlernten, Eliot Rockett, L'année de notre vie, O Ano em que nos Conhecemos, Rocket, Rockett, Tutustumisten vuosi, Спрячь это подальше
Режиссер
Патрик Сисам
В ролях
Джимми Фэллон
Джимми Фэллон
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Люси Лью
Люси Лью
Чейз Эллисон
Том Арнольд
Том Арнольд
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.8
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

