Когда-то Кристофер Рокет жил во Флориде под опекой родителей. Его мамочка эксцентричным поведением могла довести до инфаркта, а отец фанатичным пристрастием к игре в гольф — свести с ума. Сын был благоразумнее и просто-напросто удрал в Нью-Йорк. Талантливому южанину повезло — он стал успешным журналистом и был вполне доволен жизнью. Особенно, если учесть отсутствие вечного раздражителя в виде папы с мамой. Однако внезапное известие о болезни отца вынудило Рокета спешно отправляться в родной город. Героя ждут очень неожиданные события и перемены в сознании...