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1 постер
Киноафиша
Фильмы
Блаженная
Блаженная
Blazhennaya
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
О фильме
Ни супергерой, ни вундеркинд, ни новые технологии не могут изменить этот мир к лучшему, а только Любовь. Именно о такой Любви сделан этот фильм, ничего не требующей для себя, а лишь отдающей!
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Блаженная
трейлер
трейлер
Страна
Россия / Украина
Продолжительность
1 час 28 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
24 апреля 2008
Дата выхода
24 апреля 2008
Россия
24 апреля 2008
Беларусь
24 апреля 2008
Казахстан
24 апреля 2008
Украина
Производство
Абсолют фильм
Другие названия
Blazhennaya, Blissful, Блаженная
Режиссер
Сергей Струсовский
В ролях
Карина Разумовская
Даниил Страхов
Вячеслав Жолобов
Галина Яцкина
Александр Масалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
5.3
IMDb
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Блаженная
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