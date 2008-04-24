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Киноафиша Фильмы Блаженная

Блаженная

Blazhennaya 18+
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О фильме

Ни супергерой, ни вундеркинд, ни новые технологии не могут изменить этот мир к лучшему, а только Любовь. Именно о такой Любви сделан этот фильм, ничего не требующей для себя, а лишь отдающей!
Блаженная - трейлер
Блаженная  трейлер
Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 24 апреля 2008
Дата выхода
24 апреля 2008 Россия
24 апреля 2008 Беларусь
24 апреля 2008 Казахстан
24 апреля 2008 Украина
Производство Абсолют фильм
Другие названия
Blazhennaya, Blissful, Блаженная
Режиссер
Сергей Струсовский
В ролях
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Даниил Страхов
Даниил Страхов
Вячеслав Жолобов
Галина Яцкина
Александр Масалов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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Блаженная - трейлер
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