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Киноафиша Фильмы Наследники

Наследники

Nasledniki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В таежном сибирском поселке проживает обыкновенная семья, каких тысячи. Отец — буровик, мать — медсестра. Их сын успешно учится в начальной школе. Каждое лето они ездят к бабушке в Крым. Вся эта идиллия рушится из-за неприятностей на работе у отца. Он начинает пить и втягивает в это и свою жену. Подросток остается без родительского надзора. Более того, он вынужден даже торговать на рынке крадеными вещами. Внезапно к нему в руки попадает предмет, который полностью меняет жизнь всей семьи.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 июня 2008
Дата выхода
1 июня 2008 Россия Интерсинема 16+
Другие названия
Nasledniki, Dedicové, Spadkobiercy cara, The Heirs, Наследники, 冬天的故事
Режиссер
Константин Одегов
В ролях
Павел Юрченко
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Денис Карасев
Денис Карасев
Владимир Толоконников
Владимир Толоконников
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 18 голосов
4.6 IMDb
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