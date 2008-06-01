В таежном сибирском поселке проживает обыкновенная семья, каких тысячи. Отец — буровик, мать — медсестра. Их сын успешно учится в начальной школе. Каждое лето они ездят к бабушке в Крым. Вся эта идиллия рушится из-за неприятностей на работе у отца. Он начинает пить и втягивает в это и свою жену. Подросток остается без родительского надзора. Более того, он вынужден даже торговать на рынке крадеными вещами. Внезапно к нему в руки попадает предмет, который полностью меняет жизнь всей семьи.